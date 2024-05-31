В Роспотребнадзоре нашли ошибку в данных ВОЗ по заболеваемости кори в РФ

31 мая 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по заболеваемости кори в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Роспотребнадзоре увидели неточность в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологической ситуации с корью в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Последние 1,5 года отмечается неблагополучная эпидситуация по кори в мире в целом. По данным ВОЗ, в 2023 году зарегистрировано более 321,5 тысячи случаев кори, в том числе наибольшее количество в регионах Юго-Восточной Азии (около 91 тыс. случаев), Восточного Средиземноморья (более 90,8 тысяч), Африканском регионе (более 73,3 тысячи)», — сказали журналистам в ведомстве, передает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва». Ранее сообщалось, что Россия вошла в тройку по заболеваемости корью в Европе. Лидировали по количеству заболевших Казахстан и Азербайджан, сообщила ВОЗ. В мае в Березниках и Соликамске зарегистрировано пять случаев коревой инфекции среди детей. В Березниках в связи со вспышкой кори объявлена вакцинация населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Роспотребнадзоре увидели неточность в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологической ситуации с корью в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Последние 1,5 года отмечается неблагополучная эпидситуация по кори в мире в целом. По данным ВОЗ, в 2023 году зарегистрировано более 321,5 тысячи случаев кори, в том числе наибольшее количество в регионах Юго-Восточной Азии (около 91 тыс. случаев), Восточного Средиземноморья (более 90,8 тысяч), Африканском регионе (более 73,3 тысячи)», — сказали журналистам в ведомстве, передает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва». Ранее сообщалось, что Россия вошла в тройку по заболеваемости корью в Европе. Лидировали по количеству заболевших Казахстан и Азербайджан, сообщила ВОЗ. В мае в Березниках и Соликамске зарегистрировано пять случаев коревой инфекции среди детей. В Березниках в связи со вспышкой кори объявлена вакцинация населения.