В Роспотребнадзоре нашли ошибку в данных ВОЗ по заболеваемости кори в РФ

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В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по заболеваемости кори в России Фото:

В Роспотребнадзоре увидели неточность в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологической ситуации с корью в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Последние 1,5 года отмечается неблагополучная эпидситуация по кори в мире в целом. По данным ВОЗ, в 2023 году зарегистрировано более 321,5 тысячи случаев кори, в том числе наибольшее количество в регионах Юго-Восточной Азии (около 91 тыс. случаев), Восточного Средиземноморья (более 90,8 тысяч), Африканском регионе (более 73,3 тысячи)», — сказали журналистам в ведомстве, передает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Россия вошла в тройку по заболеваемости корью в Европе. Лидировали по количеству заболевших Казахстан и Азербайджан, сообщила ВОЗ. В мае в Березниках и Соликамске зарегистрировано пять случаев коревой инфекции среди детей. В Березниках в связи со вспышкой кори объявлена вакцинация населения.

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В Роспотребнадзоре увидели неточность в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологической ситуации с корью в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Последние 1,5 года отмечается неблагополучная эпидситуация по кори в мире в целом. По данным ВОЗ, в 2023 году зарегистрировано более 321,5 тысячи случаев кори, в том числе наибольшее количество в регионах Юго-Восточной Азии (около 91 тыс. случаев), Восточного Средиземноморья (более 90,8 тысяч), Африканском регионе (более 73,3 тысячи)», — сказали журналистам в ведомстве, передает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва». Ранее сообщалось, что Россия вошла в тройку по заболеваемости корью в Европе. Лидировали по количеству заболевших Казахстан и Азербайджан, сообщила ВОЗ. В мае в Березниках и Соликамске зарегистрировано пять случаев коревой инфекции среди детей. В Березниках в связи со вспышкой кори объявлена вакцинация населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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