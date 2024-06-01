«Мигрант Сервис»: зарплата иностранных рабочих в РФ выросла в два раза

01 июня 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Разнорабочие в конце 2023 года могли получить свыше 140 тысяч рублей, отметили в «Мигрант Сервисе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплата иностранных граждан, работающих в России разнорабочими, упаковщиками, грузчиками, выросла в течение 2023 года в два раза. Такую статистику URA.RU предоставила платформа «Мигрант Сервис». «По нашим наблюдениям, в течение 2023 года заработная плата иностранных граждан в России на должностях — разнорабочий, упаковщик, грузчик — выросла почти в два раза. Примерно на 30% она поднялась и у сотрудников курьерских, клининговых служб, а также пекарен. В январе 2023 года разнорабочие получали выше 70 тысяч рублей, а в декабре 2023 года выше 140 тысяч. У упаковщиков за тот же период выросла с 75 тысяч до 130 тысяч», — рассказали в «Мигрант Сервисе». Заработная плата курьеров в 2023 году выросла с 80 тысяч до 120 тысяч рублей, отметили в «Мигрант Сервисе» Фото «Мигрант Сервис» Проведенный опрос платформы показал, что высокая заработная плата остается главным фактором, что привлекает мигрантов при выборе работы в России. «Оказалось, что самым важным критерием остается высокая заработная плата (71%). Далее идет возможность оформления трудового договора (49%), предоставления жилья, питания, оплаты патента работодателем (46%) и немаловажно доверие. Работодатель должен быть проверенным (44%). Всего в опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек, отметили в сервисе. Чуть менее значимыми для мигрантов оказались: возможность карьерного роста (30%), то, что работа должна быть интересной (26%) и расположение в удобном месте (24%). По словам эксперта по миграционной повестке и найму персонала, исполнительного директора «Мигрант Сервиса» Андрея Кладова, предоставление российскими компаниями жилья иностранному сотруднику значительно снижает уровень тревожности работника. «Четыре фактора, которые важно учесть для адаптации и социализации мигрантов в России, — это квартирный вопрос, близость дома к месту работы, возможность коммуникаций с носителями языка, помощь в изучении русского. Проведенное исследование выявило лояльность трудовых иностранных граждан к компаниям, предоставляющим место для проживания. Этот фактор снижает уровень тревожности сотрудников при переезде в другую страну и упрощает процесс адаптации. Улучшение знаний русского языка можно обеспечить профильными курсами. Учителей можно приглашать прямо в компанию. Учитывая эти факторы, работодатели смогут эффективнее привлекать трудовых мигрантов на линейные должности. Чем более адаптирован и социализирован человек, тем охотнее он живет по законам страны, в которую он приехал на заработки», — объяснил собеседник агентства. Одной из приоритетных тем на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева стал вопрос миграции. Обсуждение прошло во время госвизита российского лидера в Ташкент 27 мая. Главы стран намерены навести порядок в миграционной сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зарплата иностранных граждан, работающих в России разнорабочими, упаковщиками, грузчиками, выросла в течение 2023 года в два раза. Такую статистику URA.RU предоставила платформа «Мигрант Сервис». «По нашим наблюдениям, в течение 2023 года заработная плата иностранных граждан в России на должностях — разнорабочий, упаковщик, грузчик — выросла почти в два раза. Примерно на 30% она поднялась и у сотрудников курьерских, клининговых служб, а также пекарен. В январе 2023 года разнорабочие получали выше 70 тысяч рублей, а в декабре 2023 года выше 140 тысяч. У упаковщиков за тот же период выросла с 75 тысяч до 130 тысяч», — рассказали в «Мигрант Сервисе». Проведенный опрос платформы показал, что высокая заработная плата остается главным фактором, что привлекает мигрантов при выборе работы в России. «Оказалось, что самым важным критерием остается высокая заработная плата (71%). Далее идет возможность оформления трудового договора (49%), предоставления жилья, питания, оплаты патента работодателем (46%) и немаловажно доверие. Работодатель должен быть проверенным (44%). Всего в опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек, отметили в сервисе. По словам эксперта по миграционной повестке и найму персонала, исполнительного директора «Мигрант Сервиса» Андрея Кладова, предоставление российскими компаниями жилья иностранному сотруднику значительно снижает уровень тревожности работника. «Четыре фактора, которые важно учесть для адаптации и социализации мигрантов в России, — это квартирный вопрос, близость дома к месту работы, возможность коммуникаций с носителями языка, помощь в изучении русского. Улучшение знаний русского языка можно обеспечить профильными курсами. Учителей можно приглашать прямо в компанию. Учитывая эти факторы, работодатели смогут эффективнее привлекать трудовых мигрантов на линейные должности. Чем более адаптирован и социализирован человек, тем охотнее он живет по законам страны, в которую он приехал на заработки», — объяснил собеседник агентства. Одной из приоритетных тем на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева стал вопрос миграции. Обсуждение прошло во время госвизита российского лидера в Ташкент 27 мая. Главы стран намерены навести порядок в миграционной сфере.