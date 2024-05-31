Ураган в Карачаево-Черкесии убил одного человека, шесть ранены. Видео

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В Карачаево-Черкесии пронесся мощный ураган Фото:

Жертвой урагана 31 мая в Карачаево-Черкесии стал один человек. Еще шестеро получили ранения, сообщает минздрав республики.

«Один человек погиб, еще шесть госпитализированы», — передает РЕН ТВ со ссылкой на республиканский минздрав. Повалены деревья, кровлям зданий нанесен значительный ущерб. В Черкесске на стройке из-за сильного ветра упал башенный кран. Сильный град побил машины и крыши домов.

Последствия непогоды ликвидируют экстренные службы. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

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Жертвой урагана 31 мая в Карачаево-Черкесии стал один человек. Еще шестеро получили ранения, сообщает минздрав республики. «Один человек погиб, еще шесть госпитализированы», — передает РЕН ТВ со ссылкой на республиканский минздрав. Повалены деревья, кровлям зданий нанесен значительный ущерб. В Черкесске на стройке из-за сильного ветра упал башенный кран. Сильный град побил машины и крыши домов. Последствия непогоды ликвидируют экстренные службы. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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