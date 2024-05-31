В Карачаево-Черкесии пронесся мощный ураган
Жертвой урагана 31 мая в Карачаево-Черкесии стал один человек. Еще шестеро получили ранения, сообщает минздрав республики.
«Один человек погиб, еще шесть госпитализированы», — передает РЕН ТВ со ссылкой на республиканский минздрав. Повалены деревья, кровлям зданий нанесен значительный ущерб. В Черкесске на стройке из-за сильного ветра упал башенный кран. Сильный град побил машины и крыши домов.
Последствия непогоды ликвидируют экстренные службы. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
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