Ураган в Карачаево-Черкесии убил одного человека, шесть ранены. Видео

31 мая 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

В Карачаево-Черкесии пронесся мощный ураган Фото: Анна Майорова © URA.RU Жертвой урагана 31 мая в Карачаево-Черкесии стал один человек. Еще шестеро получили ранения, сообщает минздрав республики. «Один человек погиб, еще шесть госпитализированы», — передает РЕН ТВ со ссылкой на республиканский минздрав. Повалены деревья, кровлям зданий нанесен значительный ущерб. В Черкесске на стройке из-за сильного ветра упал башенный кран. Сильный град побил машины и крыши домов. Последствия непогоды ликвидируют экстренные службы. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жертвой урагана 31 мая в Карачаево-Черкесии стал один человек. Еще шестеро получили ранения, сообщает минздрав республики. «Один человек погиб, еще шесть госпитализированы», — передает РЕН ТВ со ссылкой на республиканский минздрав. Повалены деревья, кровлям зданий нанесен значительный ущерб. В Черкесске на стройке из-за сильного ветра упал башенный кран. Сильный град побил машины и крыши домов. Последствия непогоды ликвидируют экстренные службы. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.