Shot: молния убила мужчину в Подмосковье. Видео

31 мая 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался на месте после разряда Фото: Илья Московец © URA.RU В подмосковной Балашихе молния убила человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина шел по тротуару около ТЦ „Глобус“ на шоссе Энтузиастов во время ливня и в него попал разряд молнии. От полученной травмы он скончался», — говорится в публикации. Видео удалось получить благодаря камере видеонаблюдения. По предварительной информации, погиб 63-летний мужчина. Об этом пишет telegram-канал Mash. Сегодня в Москве сильный ливень. Часть районов столицы затопило. Машины с трудом проезжают по улицам. На видео присутствуют жесткие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковной Балашихе молния убила человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина шел по тротуару около ТЦ „Глобус“ на шоссе Энтузиастов во время ливня и в него попал разряд молнии. От полученной травмы он скончался», — говорится в публикации. Видео удалось получить благодаря камере видеонаблюдения. По предварительной информации, погиб 63-летний мужчина. Об этом пишет telegram-канал Mash. Сегодня в Москве сильный ливень. Часть районов столицы затопило. Машины с трудом проезжают по улицам.