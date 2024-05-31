Shot: молния убила мужчину в Подмосковье. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Мужчина скончался на месте после разряда Фото:

В подмосковной Балашихе молния убила человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Мужчина шел по тротуару около ТЦ „Глобус“ на шоссе Энтузиастов во время ливня и в него попал разряд молнии. От полученной травмы он скончался», — говорится в публикации. Видео удалось получить благодаря камере видеонаблюдения.

По предварительной информации, погиб 63-летний мужчина. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Сегодня в Москве сильный ливень. Часть районов столицы затопило. Машины с трудом проезжают по улицам.

На видео присутствуют жесткие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным.

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В подмосковной Балашихе молния убила человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Мужчина шел по тротуару около ТЦ „Глобус“ на шоссе Энтузиастов во время ливня и в него попал разряд молнии. От полученной травмы он скончался», — говорится в публикации. Видео удалось получить благодаря камере видеонаблюдения. По предварительной информации, погиб 63-летний мужчина. Об этом пишет telegram-канал Mash. Сегодня в Москве сильный ливень. Часть районов столицы затопило. Машины с трудом проезжают по улицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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