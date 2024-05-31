Мужчина скончался на месте после разряда
В подмосковной Балашихе молния убила человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Мужчина шел по тротуару около ТЦ „Глобус“ на шоссе Энтузиастов во время ливня и в него попал разряд молнии. От полученной травмы он скончался», — говорится в публикации. Видео удалось получить благодаря камере видеонаблюдения.
По предварительной информации, погиб 63-летний мужчина. Об этом пишет telegram-канал Mash.
Сегодня в Москве сильный ливень. Часть районов столицы затопило. Машины с трудом проезжают по улицам.
На видео присутствуют жесткие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным.
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