Потоп в Москве: десятки автомобилей ушли под воду. Фоторепортаж

В Москве под воду ушли машины, ураган повалил деревья

31 мая 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

В Москве из-за мощного ливня под воду ушли несколько автомобилей Фото: Людмила Баннова © URA.RU В столице России во время потопа, произошедшего из-за ливня, под воду ушли десятки машин. Также ураганный ветер повалил деревья. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Серьезный потоп после мощного ливня произошел в Москве. На севере столицы автомобили ушли под воду», — передает telegram-канал. Также ураганом были повалены деревья. Так, в жилом комплексе «Дмитровский парк» на Лобненской улице произошло серьезное затопление подземной парковки и прилегающей территории. В результате инцидента множество автомобилей частично оказались под водой. Также на улице Менжинского ураган повалил дерево, которое упало на автомобиль, стоящий на светофоре. Водитель и пассажир смогли своевременно покинуть транспортное средство, избежав травм. На данный момент отсутствует информация о пострадавших. Коммунальные службы активно работают над устранением последствий мощного ливня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице России во время потопа, произошедшего из-за ливня, под воду ушли десятки машин. Также ураганный ветер повалил деревья. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Серьезный потоп после мощного ливня произошел в Москве. На севере столицы автомобили ушли под воду», — передает telegram-канал. Также ураганом были повалены деревья. Так, в жилом комплексе «Дмитровский парк» на Лобненской улице произошло серьезное затопление подземной парковки и прилегающей территории. В результате инцидента множество автомобилей частично оказались под водой. Также на улице Менжинского ураган повалил дерево, которое упало на автомобиль, стоящий на светофоре. Водитель и пассажир смогли своевременно покинуть транспортное средство, избежав травм. На данный момент отсутствует информация о пострадавших. Коммунальные службы активно работают над устранением последствий мощного ливня.