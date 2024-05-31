В столице России во время потопа, произошедшего из-за ливня, под воду ушли десятки машин. Также ураганный ветер повалил деревья. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Серьезный потоп после мощного ливня произошел в Москве. На севере столицы автомобили ушли под воду», — передает telegram-канал. Также ураганом были повалены деревья.
Так, в жилом комплексе «Дмитровский парк» на Лобненской улице произошло серьезное затопление подземной парковки и прилегающей территории. В результате инцидента множество автомобилей частично оказались под водой.
Также на улице Менжинского ураган повалил дерево, которое упало на автомобиль, стоящий на светофоре. Водитель и пассажир смогли своевременно покинуть транспортное средство, избежав травм. На данный момент отсутствует информация о пострадавших. Коммунальные службы активно работают над устранением последствий мощного ливня.
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