Потоп в Москве: десятки автомобилей ушли под воду. Фоторепортаж

В Москве под воду ушли машины, ураган повалил деревья
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Потоп после ливня. Челябинск, улица, наводнение, потоп
В Москве из-за мощного ливня под воду ушли несколько автомобилей Фото:

В столице России во время потопа, произошедшего из-за ливня, под воду ушли десятки машин. Также ураганный ветер повалил деревья. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Серьезный потоп после мощного ливня произошел в Москве. На севере столицы автомобили ушли под воду», — передает telegram-канал. Также ураганом были повалены деревья.

Так, в жилом комплексе «Дмитровский парк» на Лобненской улице произошло серьезное затопление подземной парковки и прилегающей территории. В результате инцидента множество автомобилей частично оказались под водой.

Также на улице Менжинского ураган повалил дерево, которое упало на автомобиль, стоящий на светофоре. Водитель и пассажир смогли своевременно покинуть транспортное средство, избежав травм. На данный момент отсутствует информация о пострадавших. Коммунальные службы активно работают над устранением последствий мощного ливня.

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В столице России во время потопа, произошедшего из-за ливня, под воду ушли десятки машин. Также ураганный ветер повалил деревья. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Серьезный потоп после мощного ливня произошел в Москве. На севере столицы автомобили ушли под воду», — передает telegram-канал. Также ураганом были повалены деревья. Так, в жилом комплексе «Дмитровский парк» на Лобненской улице произошло серьезное затопление подземной парковки и прилегающей территории. В результате инцидента множество автомобилей частично оказались под водой. Также на улице Менжинского ураган повалил дерево, которое упало на автомобиль, стоящий на светофоре. Водитель и пассажир смогли своевременно покинуть транспортное средство, избежав травм. На данный момент отсутствует информация о пострадавших. Коммунальные службы активно работают над устранением последствий мощного ливня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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