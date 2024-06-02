Скончалась советская кинозвезда Агния Елекоева

02 июня 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Агния Елекоева ушла из жизни на 95-м году жизни Фото: Сергей Русанов © URA.RU На 95-м году жизни скончалась известная советская актриса театра, кино и телевидения — Агния Елекоева. Актриса дебютировала на большом экране в 1953 году. «Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни», — говорится в сообщении портала «Кино-Театр.ру». Там добавили, что Елекоева получила актерское образование в Ленинградском театральном институте имени Островского и прославилась своими работами в Ярославском театре имени Волкова и Театре имени Ленсовета. Свой дебют на большом экране она совершила в фильме «Весна в Москве» в 1953 году. Затем последовали участия в таких картинах, как «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс» и другие. Последней работой актрисы в российском кинематографе стал участие в сериале «Адвокат» в 1990 году, после чего она переехала в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 95-м году жизни скончалась известная советская актриса театра, кино и телевидения — Агния Елекоева. Актриса дебютировала на большом экране в 1953 году. «Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни», — говорится в сообщении портала «Кино-Театр.ру». Там добавили, что Елекоева получила актерское образование в Ленинградском театральном институте имени Островского и прославилась своими работами в Ярославском театре имени Волкова и Театре имени Ленсовета. Свой дебют на большом экране она совершила в фильме «Весна в Москве» в 1953 году. Затем последовали участия в таких картинах, как «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс» и другие. Последней работой актрисы в российском кинематографе стал участие в сериале «Адвокат» в 1990 году, после чего она переехала в США.