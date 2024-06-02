Экс-сотрудница Pepsi стала президентом Исландии: путь Халлы Томасдоттир

Халла Томасдоттир стала президентом Исландии

03 июня 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Томасдоттир стала второй женщиной-президентом в истории страны Фото: личная страница блогера @amnahase в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Халла Томасдоттир была выбрана новым президентом Исландии 1 июня 2024 года. Она должна приступить к своим обязанностям 1 августа, сменяя на этом посту Гудни Йоханнессона, который руководит страной с 2016 года. В Исландии, хотя и применяется парламентская форма правления, президентская должность предполагает обширные полномочия согласно конституции страны. URA.RU рассказывает, как бывшая сотрудница Pepsi стала президентом Исландии. Биография Родившаяся 11 октября 1968 года в столице Исландии, Рейкьявике, Халла Томасдоттир выросла в семье, где отец работал сантехником, а мать занималась психотерапией. Завершив образование в Исландской коммерческой школе в 1986 году, она отправилась в США по студенческому обмену. Там она получила образование в сфере бизнеса, заработав степень бакалавра в Обернском университете, расположенном в Монтгомери, штат Алабама, и магистерскую степень по экономическому управлению в Thunderbird School of Global Management, которая является частью университета штата Аризона. Замужем за бизнесменом Бьорном Скуласоном. Имеет двоих детей, оба получают университетское образование в США. Томасдоттир жила в США десять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путь от сотрудницы Pepsi к должности президента Исландии Халла Томасдоттир провела несколько лет в США, работая в таких компаниях, как Pepsi и Mars. После десяти лет жизни в США, она вернулась в родную Исландию, где начала карьеру в «Исландском радиосообществе». Она также внесла свой вклад в создание частного Университета Рейкьявика, который был основан на базе Коммерческого колледжа Исландии и Рейкьявикской школы бизнеса. После открытия университета в 1998 году она возглавила его Открытый университет. В 2006 году Томасдоттир стала исполнительным директором Торговой палаты Исландии, став первой женщиной на этой должности. Однако через год она ушла с этого поста и совместно с Кристин Петурсдоттир основала Audur Capital — компанию, предоставляющую финансовые услуги. В 2009 году она участвовала в «Национальной ассамблее», общественном проекте, собравшем 1500 граждан, в том числе 300 представителей различных компаний, для обсуждения будущего Исландии после финансового кризиса. В 2016 году Томасдоттир боролась за пост президента Исландии и заняла второе место с результатом 27,9%, уступив Гудни Йоханнессону, получившему 39,1% голосов. С 2018 года она руководит The B Team — некоммерческой организацией, нацеленной на реформирование экономических систем и применение новых корпоративных стандартов для защиты окружающей среды и устойчивого развития. Нынешний президент Исландии прежде была сотрудником Pepsi Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как Томасдоттир победила на президентских выборах в Исландии 17 марта 2024 года Халла Томасдоттир заявила о своем намерении баллотироваться на должность президента Исландии. Во время своей избирательной кампании она пообещала, что при ее избрании будет созвана новая Национальная ассамблея для установления этических принципов, которыми должна руководствоваться нация. На президентских выборах, прошедших 1 июня 2024 года, Томасдоттир одержала победу, получив поддержку 34,3% избирателей. Таким образом, она стала второй женщиной-президентом Исландии после Вигдис Финнбогадоттир, занимавшей этот пост с 1980 по 1996 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Халла Томасдоттир была выбрана новым президентом Исландии 1 июня 2024 года. Она должна приступить к своим обязанностям 1 августа, сменяя на этом посту Гудни Йоханнессона, который руководит страной с 2016 года. В Исландии, хотя и применяется парламентская форма правления, президентская должность предполагает обширные полномочия согласно конституции страны. URA.RU рассказывает, как бывшая сотрудница Pepsi стала президентом Исландии. Родившаяся 11 октября 1968 года в столице Исландии, Рейкьявике, Халла Томасдоттир выросла в семье, где отец работал сантехником, а мать занималась психотерапией. Завершив образование в Исландской коммерческой школе в 1986 году, она отправилась в США по студенческому обмену. Там она получила образование в сфере бизнеса, заработав степень бакалавра в Обернском университете, расположенном в Монтгомери, штат Алабама, и магистерскую степень по экономическому управлению в Thunderbird School of Global Management, которая является частью университета штата Аризона. Замужем за бизнесменом Бьорном Скуласоном. Имеет двоих детей, оба получают университетское образование в США. Халла Томасдоттир провела несколько лет в США, работая в таких компаниях, как Pepsi и Mars. После десяти лет жизни в США, она вернулась в родную Исландию, где начала карьеру в «Исландском радиосообществе». Она также внесла свой вклад в создание частного Университета Рейкьявика, который был основан на базе Коммерческого колледжа Исландии и Рейкьявикской школы бизнеса. После открытия университета в 1998 году она возглавила его Открытый университет. В 2006 году Томасдоттир стала исполнительным директором Торговой палаты Исландии, став первой женщиной на этой должности. Однако через год она ушла с этого поста и совместно с Кристин Петурсдоттир основала Audur Capital — компанию, предоставляющую финансовые услуги. В 2009 году она участвовала в «Национальной ассамблее», общественном проекте, собравшем 1500 граждан, в том числе 300 представителей различных компаний, для обсуждения будущего Исландии после финансового кризиса. В 2016 году Томасдоттир боролась за пост президента Исландии и заняла второе место с результатом 27,9%, уступив Гудни Йоханнессону, получившему 39,1% голосов. С 2018 года она руководит The B Team — некоммерческой организацией, нацеленной на реформирование экономических систем и применение новых корпоративных стандартов для защиты окружающей среды и устойчивого развития. 17 марта 2024 года Халла Томасдоттир заявила о своем намерении баллотироваться на должность президента Исландии. Во время своей избирательной кампании она пообещала, что при ее избрании будет созвана новая Национальная ассамблея для установления этических принципов, которыми должна руководствоваться нация. На президентских выборах, прошедших 1 июня 2024 года, Томасдоттир одержала победу, получив поддержку 34,3% избирателей. Таким образом, она стала второй женщиной-президентом Исландии после Вигдис Финнбогадоттир, занимавшей этот пост с 1980 по 1996 год.