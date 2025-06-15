Дроны ВСУ ударили по машине в Брянской области, ранена женщина

Дроны атаковали гражданскую машину в Брянской области (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жительница Брянской области получила ранения в результате атаки дронов ВСУ. Беспилотники ударили по движущемуся гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Террористическая атака совершена по населенному пункту Подлесные Новоселки Севского района. Украинские FPV-дронв атаковали движущийся гражданский автомобиль. Ранения получила мирная жительница», — написал Богомаз в Telegram.
Пострадавшей оказана необходимая помощь. Женщина находится в больнице.
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