Дроны ВСУ ударили по машине в Брянской области, ранена женщина

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Дроны атаковали гражданскую машину в Брянской области (фото из архива)
Дроны атаковали гражданскую машину в Брянской области (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жительница Брянской области получила ранения в результате атаки дронов ВСУ. Беспилотники ударили по движущемуся гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Террористическая атака совершена по населенному пункту Подлесные Новоселки Севского района. Украинские FPV-дронв атаковали движущийся гражданский автомобиль. Ранения получила мирная жительница», — написал Богомаз в Telegram.

Пострадавшей оказана необходимая помощь. Женщина находится в больнице.

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Жительница Брянской области получила ранения в результате атаки дронов ВСУ. Беспилотники ударили по движущемуся гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Террористическая атака совершена по населенному пункту Подлесные Новоселки Севского района. Украинские FPV-дронв атаковали движущийся гражданский автомобиль. Ранения получила мирная жительница», — написал Богомаз в Telegram. Пострадавшей оказана необходимая помощь. Женщина находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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