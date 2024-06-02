02 июня 2024

В Румынии обсуждают передачу Украине Patriot

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу,  stock
Румыния готова помочь ВСУ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Румынии обсуждают идею о передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил румынский премьер Марчел Чолаку.

«Это интересная тема [возможная поставка Patriot Украине]. Я бы сделал сенсационную новость, но мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах», — заявил Чолаку в интервью Euronews. По его словам, Румыния серьезно думает на эту тему.

Во время переговоров с президентом США Джо Байденом 7 мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсуждать передачу Украине ЗРК Patriot. Вопрос также был поднят в Бухаресте на международной конференции Black Sea and Balkans Security Forum.

В Румынии с 5 по 24 мая прошли учения НАТО Swift Response, сообщила ранее пресс-служба министерства обороны республики. В маневрах были задействованы 2,3 тысячи румынских военных и 220 единиц техники. Всего в учениях в Румынии приняли участие около пяти тысяч человек из семи стран НАТО и их партнеров, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Румынии обсуждают идею о передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил румынский премьер Марчел Чолаку. «Это интересная тема [возможная поставка Patriot Украине]. Я бы сделал сенсационную новость, но мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах», — заявил Чолаку в интервью Euronews. По его словам, Румыния серьезно думает на эту тему. Во время переговоров с президентом США Джо Байденом 7 мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсуждать передачу Украине ЗРК Patriot. Вопрос также был поднят в Бухаресте на международной конференции Black Sea and Balkans Security Forum. В Румынии с 5 по 24 мая прошли учения НАТО Swift Response, сообщила ранее пресс-служба министерства обороны республики. В маневрах были задействованы 2,3 тысячи румынских военных и 220 единиц техники. Всего в учениях в Румынии приняли участие около пяти тысяч человек из семи стран НАТО и их партнеров, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...