В Румынии обсуждают передачу Украине Patriot

В Румынии обсуждают идею о передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил румынский премьер Марчел Чолаку.
«Это интересная тема [возможная поставка Patriot Украине]. Я бы сделал сенсационную новость, но мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах», — заявил Чолаку в интервью
Во время переговоров с президентом США Джо Байденом 7 мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсуждать передачу Украине ЗРК Patriot. Вопрос также был поднят в Бухаресте на международной конференции Black Sea and Balkans Security Forum.
В Румынии с 5 по 24 мая прошли учения НАТО Swift Response, сообщила ранее пресс-служба министерства обороны республики. В маневрах были задействованы 2,3 тысячи румынских военных и 220 единиц техники. Всего в учениях в Румынии приняли участие около пяти тысяч человек из семи стран НАТО и их партнеров, пишет «Национальная служба новостей».
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