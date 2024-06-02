В Румынии обсуждают передачу Украине Patriot

03 июня 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

Румыния готова помочь ВСУ (фото из архива) Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Румынии обсуждают идею о передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил румынский премьер Марчел Чолаку. «Это интересная тема [возможная поставка Patriot Украине]. Я бы сделал сенсационную новость, но мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах», — заявил Чолаку в интервью Euronews . По его словам, Румыния серьезно думает на эту тему. Во время переговоров с президентом США Джо Байденом 7 мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсуждать передачу Украине ЗРК Patriot. Вопрос также был поднят в Бухаресте на международной конференции Black Sea and Balkans Security Forum. В Румынии с 5 по 24 мая прошли учения НАТО Swift Response, сообщила ранее пресс-служба министерства обороны республики. В маневрах были задействованы 2,3 тысячи румынских военных и 220 единиц техники. Всего в учениях в Румынии приняли участие около пяти тысяч человек из семи стран НАТО и их партнеров, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Румынии обсуждают идею о передаче Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил румынский премьер Марчел Чолаку. «Это интересная тема [возможная поставка Patriot Украине]. Я бы сделал сенсационную новость, но мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах», — заявил Чолаку в интервью Euronews. По его словам, Румыния серьезно думает на эту тему. Во время переговоров с президентом США Джо Байденом 7 мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов обсуждать передачу Украине ЗРК Patriot. Вопрос также был поднят в Бухаресте на международной конференции Black Sea and Balkans Security Forum. В Румынии с 5 по 24 мая прошли учения НАТО Swift Response, сообщила ранее пресс-служба министерства обороны республики. В маневрах были задействованы 2,3 тысячи румынских военных и 220 единиц техники. Всего в учениях в Румынии приняли участие около пяти тысяч человек из семи стран НАТО и их партнеров, пишет «Национальная служба новостей».