Река Тура в Тюмени за неделю обмелела больше, чем на метр

Вода в Туре стремительно убывает, но до исторического минимума еще далеко (архивное фото)
За неделю уровень воды в Туре, по данным гидропоста в Тюмени, снизился на 109 сантиметров. Это следует из данных, публикуемых информационным центром правительства региона.
«Уровень воды в Туре в Тюмени. 27 мая, 08:00 — 483 сантиметра. 3 июня, 08:00 — 374 см», — следует из данных властей.
Таким образом, за неделю уровень воды в реке снизился на 109 сантиметров. Как ранее писало URA.RU, исторический минимум в Туре был зафиксирован 1 октября 2023 года, когда он составил -95 см.
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