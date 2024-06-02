02 июня 2024
01 июня 2024

Река Тура в Тюмени за неделю обмелела больше, чем на метр

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в Туре стремительно убывает, но до исторического минимума еще далеко (архивное фото)
Вода в Туре стремительно убывает, но до исторического минимума еще далеко (архивное фото) Фото:

За неделю уровень воды в Туре, по данным гидропоста в Тюмени, снизился на 109 сантиметров. Это следует из данных, публикуемых информационным центром правительства региона.

«Уровень воды в Туре в Тюмени. 27 мая, 08:00 — 483 сантиметра. 3 июня, 08:00 — 374 см», — следует из данных властей.

Таким образом, за неделю уровень воды в реке снизился на 109 сантиметров. Как ранее писало URA.RU, исторический минимум в Туре был зафиксирован 1 октября 2023 года, когда он составил -95 см. 

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За неделю уровень воды в Туре, по данным гидропоста в Тюмени, снизился на 109 сантиметров. Это следует из данных, публикуемых информационным центром правительства региона. «Уровень воды в Туре в Тюмени. 27 мая, 08:00 — 483 сантиметра. 3 июня, 08:00 — 374 см», — следует из данных властей. Таким образом, за неделю уровень воды в реке снизился на 109 сантиметров. Как ранее писало URA.RU, исторический минимум в Туре был зафиксирован 1 октября 2023 года, когда он составил -95 см. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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