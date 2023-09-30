В Тюмени уровень воды в Туре за сутки снизился еще на два сантиметра и установился на отметке минус 95 сантиметров над нулем поста. По данным сервиса Allrivers, исторический минимум был зафиксирован 30 сентября и составлял минус 93 сантиметра.
«На 1 октября уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 95 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на два сантиметра. Абсолютный минимум минус 93 см наблюдался 30 сентября», — говорится в сообщении сервиса.
В предыдущие годы средний уровень воды в этот день составлял минус 62 сантиметра. В 2022 году показатель опускался до минус 71.
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