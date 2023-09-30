30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Тюмени уровень воды в Туре опустился ниже исторического минимума. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В предыдущие годы средний уровень воды в этот день составлял минус 62 сантиметра Фото:

В Тюмени уровень воды в Туре за сутки снизился еще на два сантиметра и установился на отметке минус 95 сантиметров над нулем поста. По данным сервиса Allrivers, исторический минимум был зафиксирован 30 сентября и составлял минус 93 сантиметра.

«На 1 октября уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 95 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на два сантиметра. Абсолютный минимум минус 93 см наблюдался 30 сентября», — говорится в сообщении сервиса.

В предыдущие годы средний уровень воды в этот день составлял минус 62 сантиметра. В 2022 году показатель опускался до минус 71.

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В Тюмени уровень воды в Туре за сутки снизился еще на два сантиметра и установился на отметке минус 95 сантиметров над нулем поста. По данным сервиса Allrivers, исторический минимум был зафиксирован 30 сентября и составлял минус 93 сантиметра. «На 1 октября уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 95 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на два сантиметра. Абсолютный минимум минус 93 см наблюдался 30 сентября», — говорится в сообщении сервиса. В предыдущие годы средний уровень воды в этот день составлял минус 62 сантиметра. В 2022 году показатель опускался до минус 71.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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