Харьков остался без собственного электричества

Мэр Харькова Терехов: мы вынуждены брать электричество из соседних городов
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Харьков остался без генерации электричества, заявил Игорь Терехов
Харьков остался без генерации электричества, заявил Игорь Терехов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Харьков вынужден импортировать электричество из других регионов из-за отсутствия собственной генерации. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

«Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, и мы вынуждены брать электричество из других городов», — передает слова Терехова ERR. Он добавил, что 23 марта 2024 года были нанесены серьезные удары по энергетической отрасли, и в настоящее время Харьков полностью зависит от поставок извне.

Терехов подчеркнул сложность текущей ситуации и признал, что ситуация находится на грани, о чем власти имеют ясное представление. Он также упомянул о переговорах в Берлине, где обсуждается возможность предоставления городу 25 миллионов евро для решения проблем с производством электроэнергии.

В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления неизвестны. В области введены графики аварийных отключений электроснабжения, передает Life. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, российские войска наносят удары по позициям личного состава, технике ВСУ, объектам энергетики, оборонной промышленности и связи Украины.

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Харьков вынужден импортировать электричество из других регионов из-за отсутствия собственной генерации. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. «Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, и мы вынуждены брать электричество из других городов», — передает слова Терехова ERR. Он добавил, что 23 марта 2024 года были нанесены серьезные удары по энергетической отрасли, и в настоящее время Харьков полностью зависит от поставок извне. Терехов подчеркнул сложность текущей ситуации и признал, что ситуация находится на грани, о чем власти имеют ясное представление. Он также упомянул о переговорах в Берлине, где обсуждается возможность предоставления городу 25 миллионов евро для решения проблем с производством электроэнергии. В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления неизвестны. В области введены графики аварийных отключений электроснабжения, передает Life. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, российские войска наносят удары по позициям личного состава, технике ВСУ, объектам энергетики, оборонной промышленности и связи Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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