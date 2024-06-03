Харьков остался без собственного электричества

Харьков вынужден импортировать электричество из других регионов из-за отсутствия собственной генерации. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.
«Сегодня у нас нет ни одной собственной генерации в городе, и мы вынуждены брать электричество из других городов», — передает слова Терехова ERR. Он добавил, что 23 марта 2024 года были нанесены серьезные удары по энергетической отрасли, и в настоящее время Харьков полностью зависит от поставок извне.
Терехов подчеркнул сложность текущей ситуации и признал, что ситуация находится на грани, о чем власти имеют ясное представление. Он также упомянул о переговорах в Берлине, где обсуждается возможность предоставления городу 25 миллионов евро для решения проблем с производством электроэнергии.
В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления неизвестны. В области введены графики аварийных отключений электроснабжения, передает Life. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, российские войска наносят удары по позициям личного состава, технике ВСУ, объектам энергетики, оборонной промышленности и связи Украины.
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