В мире Украина ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом Подполье: ВС РФ ударили в район электроподстанции в Харьковской области 27 апреля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + Подробности удара по электроподстанции в Харьковской области не раскрываются Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России ударила по электроподстанции в Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Населенный пункт Боровая. Прилеты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает», — заявил Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Его слова передает РИА Новости. Ранее ВС РФ нанесли удар по психдиспансеру, где находятся боевики ВСУ. По словам Лебедева, здание давно не используется по назначению. До этого была атакована подстанция в Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов 24 апреля заявил, что город не может сам генерировать электричество. По его словам, разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Армия России ударила по электроподстанции в Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Населенный пункт Боровая. Прилеты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает», — заявил Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Его слова передает РИА Новости. Ранее ВС РФ нанесли удар по психдиспансеру, где находятся боевики ВСУ. По словам Лебедева, здание давно не используется по назначению. До этого была атакована подстанция в Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов 24 апреля заявил, что город не может сам генерировать электричество. По его словам, разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям