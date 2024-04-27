ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом

Армия России ударила по электроподстанции в Харьковской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Населенный пункт Боровая. Прилеты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает», — заявил Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Его слова передает РИА Новости.
Ранее ВС РФ нанесли удар по психдиспансеру, где находятся боевики ВСУ. По словам Лебедева, здание давно не используется по назначению. До этого была атакована подстанция в Харькове.
Мэр Харькова Игорь Терехов 24 апреля заявил, что город не может сам генерировать электричество. По его словам, разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, передает RT.
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