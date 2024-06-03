В ХМАО погиб охотник из-за разведенного в лесу костра

В Кондинском районе во время лесного пожара погиб охотник, второй пострадал и был госпитализирован. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС.
«Охотники остались на ночь в лесу. Стало прохладно. Разожгли костер, в результате которого возник лесной пожар. При его тушении один гражданин погиб. Второй был травмирован», — сообщили в ведомстве.
В округе уже зафиксировано четыре лесных пожара и 49 ландшафтных. В МЧС предупредили, что на территории округа разведение костров запрещено. Штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО объявил о начале пожароопасного сезона. Территорию будут патрулировать сотрудники ведомства и выписывать штрафы за разведение.
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