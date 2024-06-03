03 июня 2024

В ХМАО погиб охотник из-за разведенного в лесу костра

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался самостоятельно потушить начавшийся лесной пожар
Мужчина пытался самостоятельно потушить начавшийся лесной пожар Фото:

В Кондинском районе во время лесного пожара погиб охотник, второй пострадал и был госпитализирован. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС.

«Охотники остались на ночь в лесу. Стало прохладно. Разожгли костер, в результате которого возник лесной пожар. При его тушении один гражданин погиб. Второй был травмирован», — сообщили в ведомстве.

В округе уже зафиксировано четыре лесных пожара и 49 ландшафтных. В МЧС предупредили, что на территории округа разведение костров запрещено. Штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО объявил о начале пожароопасного сезона. Территорию будут патрулировать сотрудники ведомства и выписывать штрафы за разведение.

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В Кондинском районе во время лесного пожара погиб охотник, второй пострадал и был госпитализирован. Об этом URA.RU сообщили в окружном МЧС. «Охотники остались на ночь в лесу. Стало прохладно. Разожгли костер, в результате которого возник лесной пожар. При его тушении один гражданин погиб. Второй был травмирован», — сообщили в ведомстве. В округе уже зафиксировано четыре лесных пожара и 49 ландшафтных. В МЧС предупредили, что на территории округа разведение костров запрещено. Штраф до 15 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО объявил о начале пожароопасного сезона. Территорию будут патрулировать сотрудники ведомства и выписывать штрафы за разведение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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