Природнадзор ХМАО объявил о начале пожароопасного сезона

Природнадзор ХМАО объявил даты начала пожароопасного сезона в ХМАО. Он начнет действовать на территории Югры с 26 апреля 2024 года.
«Пожароопасный сезон на территории Ханты-Мансийского автономного округа устанавливается с 26 апреля 2024 года. В рамках лесной охраны Природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов», — сообщил природнадзор ХМАО на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Специалисты ведомства вместе с представителями окружного департамента недропользования и природных ресурсов будут объезжать территории рядом с населенными пунктами, места отдыха югорчан. Они проверят лесные участки, которые находятся в промышленном использовании, лесополосы около автомобильных и железных дорог, просеки вдоль ЛЭП.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы:
- для граждан — от 15 000 рублей до 30 000 рублей;
- для должностных лиц — от 30 000 рублей до 50 000 рублей;
- для юридических лиц — от 100 000 тысяч до 400 000 рублей.
Нарушители, которые стали виновниками пожара в лесу, понесут административное наказание в виде следующих штрафов:
- для граждан — от 50 000 рублей до 60 000 рублей;
- для должностных лиц — от 100 000 рублей до 110 000 рублей;
- для юридических лиц — от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об усилении мер по борьбе с лесными пожарами. В преддверии пожароопасного сезона Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей.
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