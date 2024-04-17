17 апреля 2024

Природнадзор ХМАО объявил о начале пожароопасного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, огонь, лесной пожар, пожар в поле, горит трава, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
Пожароопасный сезон в ХМАО начнется с 26 апреля Фото:

Природнадзор ХМАО объявил даты начала пожароопасного сезона в ХМАО. Он начнет действовать на территории Югры с 26 апреля 2024 года.

«Пожароопасный сезон на территории Ханты-Мансийского автономного округа устанавливается с 26 апреля 2024 года. В рамках лесной охраны Природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов», — сообщил природнадзор ХМАО на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты ведомства вместе с представителями окружного департамента недропользования и природных ресурсов будут объезжать территории рядом с населенными пунктами, места отдыха югорчан. Они проверят лесные участки, которые находятся в промышленном использовании, лесополосы около автомобильных и железных дорог, просеки вдоль ЛЭП.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 15 000 рублей до 30 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 30 000 рублей до 50 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 100 000 тысяч до 400 000 рублей.

Нарушители, которые стали виновниками пожара в лесу, понесут административное наказание в виде следующих штрафов:

  • для граждан — от 50 000 рублей до 60 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 100 000 рублей до 110 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об усилении мер по борьбе с лесными пожарами. В преддверии пожароопасного сезона Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей.

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Природнадзор ХМАО объявил даты начала пожароопасного сезона в ХМАО. Он начнет действовать на территории Югры с 26 апреля 2024 года. «Пожароопасный сезон на территории Ханты-Мансийского автономного округа устанавливается с 26 апреля 2024 года. В рамках лесной охраны Природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов», — сообщил природнадзор ХМАО на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Специалисты ведомства вместе с представителями окружного департамента недропользования и природных ресурсов будут объезжать территории рядом с населенными пунктами, места отдыха югорчан. Они проверят лесные участки, которые находятся в промышленном использовании, лесополосы около автомобильных и железных дорог, просеки вдоль ЛЭП. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: Нарушители, которые стали виновниками пожара в лесу, понесут административное наказание в виде следующих штрафов: Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об усилении мер по борьбе с лесными пожарами. В преддверии пожароопасного сезона Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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