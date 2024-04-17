Природа Природнадзор ХМАО объявил о начале пожароопасного сезона 18 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + Пожароопасный сезон в ХМАО начнется с 26 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Природнадзор ХМАО объявил даты начала пожароопасного сезона в ХМАО. Он начнет действовать на территории Югры с 26 апреля 2024 года. «Пожароопасный сезон на территории Ханты-Мансийского автономного округа устанавливается с 26 апреля 2024 года. В рамках лесной охраны Природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов», — сообщил природнадзор ХМАО на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Специалисты ведомства вместе с представителями окружного департамента недропользования и природных ресурсов будут объезжать территории рядом с населенными пунктами, места отдыха югорчан. Они проверят лесные участки, которые находятся в промышленном использовании, лесополосы около автомобильных и железных дорог, просеки вдоль ЛЭП. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для граждан — от 15 000 рублей до 30 000 рублей;

для должностных лиц — от 30 000 рублей до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 тысяч до 400 000 рублей. Нарушители, которые стали виновниками пожара в лесу, понесут административное наказание в виде следующих штрафов: для граждан — от 50 000 рублей до 60 000 рублей;

для должностных лиц — от 100 000 рублей до 110 000 рублей;

для юридических лиц — от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об усилении мер по борьбе с лесными пожарами. В преддверии пожароопасного сезона Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Природнадзор ХМАО объявил даты начала пожароопасного сезона в ХМАО. Он начнет действовать на территории Югры с 26 апреля 2024 года. «Пожароопасный сезон на территории Ханты-Мансийского автономного округа устанавливается с 26 апреля 2024 года. В рамках лесной охраны Природнадзор Югры будет осуществлять патрулирование лесов», — сообщил природнадзор ХМАО на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Специалисты ведомства вместе с представителями окружного департамента недропользования и природных ресурсов будут объезжать территории рядом с населенными пунктами, места отдыха югорчан. Они проверят лесные участки, которые находятся в промышленном использовании, лесополосы около автомобильных и железных дорог, просеки вдоль ЛЭП. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: Нарушители, которые стали виновниками пожара в лесу, понесут административное наказание в виде следующих штрафов: Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об усилении мер по борьбе с лесными пожарами. В преддверии пожароопасного сезона Югра закупит новую технику и привлечет дополнительные ресурсы спасателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям