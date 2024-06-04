Эксперт раскрыл, зачем Starbucks отправила заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Американская компания Starbucks Corporation подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков в РФ, чтобы обезопасить себя от исков из-за неиспользования старых знаков. Такое мнение выразил эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев.
«Starbucks Corporation подает новые заявки на товарные знаки, чтобы обезопасить себя от потенциальных исков о прекращении старых товарных знаков из-за неиспользования», — рассказал Спартак Хулхачиев. Его слова приводит РИА Новости.
Стало известно, что Starbucks 4 июня подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в РФ. При этом в мае 2023 года компания полностью ушла из России, пишет RT.
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