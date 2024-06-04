Эксперт раскрыл, зачем Starbucks отправила заявки на регистрацию товарных знаков в РФ

Эксперт Хулхачиев: Starbucks хочет защититься от исков, возвращаясь в РФ

04 июня 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Starbucks пытается обезопасить себя от исков, сказал Спартак Хулхачиев Фото: Анна Майорова © URA.RU Американская компания Starbucks Corporation подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков в РФ, чтобы обезопасить себя от исков из-за неиспользования старых знаков. Такое мнение выразил эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев. «Starbucks Corporation подает новые заявки на товарные знаки, чтобы обезопасить себя от потенциальных исков о прекращении старых товарных знаков из-за неиспользования», — рассказал Спартак Хулхачиев. Его слова приводит РИА Новости. Стало известно, что Starbucks 4 июня подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в РФ. При этом в мае 2023 года компания полностью ушла из России, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская компания Starbucks Corporation подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков в РФ, чтобы обезопасить себя от исков из-за неиспользования старых знаков. Такое мнение выразил эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев. «Starbucks Corporation подает новые заявки на товарные знаки, чтобы обезопасить себя от потенциальных исков о прекращении старых товарных знаков из-за неиспользования», — рассказал Спартак Хулхачиев. Его слова приводит РИА Новости. Стало известно, что Starbucks 4 июня подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в РФ. При этом в мае 2023 года компания полностью ушла из России, пишет RT.