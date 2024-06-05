Путин напомнил Западу, с чего начался конфликт на Украине

Путин: конфликт на Украине начался с госпереворота

05 июня 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Трагедия началась с государственного переворота на Украине, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Конфликт на Украине начался после государственного переворота в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Никто на Западе не хочет вспоминать, с чего началась трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине. Вот начало войны. Разве Россия в этом виновата? Нет», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он напомнил, что после этого последовало решение жителей Крыма выйти из состава Украины, последовало решение жителей Донбасса. После этого РФ предприняла все усилия чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами, заключил Путин. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт на Украине начался после государственного переворота в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Никто на Западе не хочет вспоминать, с чего началась трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине. Вот начало войны. Разве Россия в этом виновата? Нет», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он напомнил, что после этого последовало решение жителей Крыма выйти из состава Украины, последовало решение жителей Донбасса. После этого РФ предприняла все усилия чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами, заключил Путин. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.