08 июня 2024

ВСУ впервые пытались атаковать Северную Осетию

Беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в Северной Осетии
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
ВСУ пытались атаковать Северную Осетию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать Северную Осетию. О том, что над республикой был сбит БПЛА, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Информацию подтвердили в Минобороны.

«Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передает telegram-канал оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что дрон противника был успешно уничтожен. Меняйло уточнил, что три дрона пытались атаковать аэродром.

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Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать Северную Осетию. О том, что над республикой был сбит БПЛА, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Информацию подтвердили в Минобороны. «Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передает telegram-канал оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что дрон противника был успешно уничтожен. Меняйло уточнил, что три дрона пытались атаковать аэродром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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