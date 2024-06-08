ВСУ впервые пытались атаковать Северную Осетию

Беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в Северной Осетии

08 июня 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать Северную Осетию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать Северную Осетию. О том, что над республикой был сбит БПЛА, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Информацию подтвердили в Минобороны. «Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передает telegram-канал оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что дрон противника был успешно уничтожен. Меняйло уточнил, что три дрона пытались атаковать аэродром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать Северную Осетию. О том, что над республикой был сбит БПЛА, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Информацию подтвердили в Минобороны. «Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передает telegram-канал оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что дрон противника был успешно уничтожен. Меняйло уточнил, что три дрона пытались атаковать аэродром.