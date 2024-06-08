ВСУ впервые пытались атаковать Северную Осетию

ВСУ пытались атаковать Северную Осетию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать Северную Осетию. О том, что над республикой был сбит БПЛА, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Информацию подтвердили в Минобороны.
«Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — передает telegram-канал оборонного ведомства. В министерстве уточнили, что дрон противника был успешно уничтожен. Меняйло уточнил, что три дрона пытались атаковать аэродром.
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