В Нижневартовске (ХМАО) на Комсомольском озере проходил детский праздник с участием аниматора в костюме гориллы. В какой-то момент к «животному» пристал пьяный прохожий и между ними завязалась драка. Подробности инцидента сообщают очевидцы в соцсети.
«На Комсомольском озере проходил праздник для детей. Там был аниматор в костюме гориллы. Всё было хорошо, пока не пришёл пьяный мужчина. Он напал на аниматора, за что позже получил в ответ», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «типичный краб Нижневартовск».
На видео, размещенном в паблике, неадекватный мужчина с оголенным торсом начал хватать аниматора за костюм. В итоге актеру это не понравилось, он снял часть костюма и начал бить ногами прохожего. Драка сопровождалась нецензурной бранью.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
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