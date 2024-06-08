08 июня 2024
07 июня 2024

В ХМАО аниматор в костюме гориллы подрался с прохожим. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аниматор в костюме гориллы играл с детьми на празднике
Аниматор в костюме гориллы играл с детьми на празднике Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на Комсомольском озере проходил детский праздник с участием аниматора в костюме гориллы. В какой-то момент к «животному» пристал пьяный прохожий и между ними завязалась драка. Подробности инцидента сообщают очевидцы в соцсети.

«На Комсомольском озере проходил праздник для детей. Там был аниматор в костюме гориллы. Всё было хорошо, пока не пришёл пьяный мужчина. Он напал на аниматора, за что позже получил в ответ», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «типичный краб Нижневартовск».

На видео, размещенном в паблике, неадекватный мужчина с оголенным торсом начал хватать аниматора за костюм. В итоге актеру это не понравилось, он снял часть костюма и начал бить ногами прохожего. Драка сопровождалась нецензурной бранью.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) на Комсомольском озере проходил детский праздник с участием аниматора в костюме гориллы. В какой-то момент к «животному» пристал пьяный прохожий и между ними завязалась драка. Подробности инцидента сообщают очевидцы в соцсети. «На Комсомольском озере проходил праздник для детей. Там был аниматор в костюме гориллы. Всё было хорошо, пока не пришёл пьяный мужчина. Он напал на аниматора, за что позже получил в ответ», — передает сообщение очевидцев telegram-канал «типичный краб Нижневартовск». На видео, размещенном в паблике, неадекватный мужчина с оголенным торсом начал хватать аниматора за костюм. В итоге актеру это не понравилось, он снял часть костюма и начал бить ногами прохожего. Драка сопровождалась нецензурной бранью. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...