Противники Киева и Шольца выбились в лидеры на выборах ЕП в Австрии и Германии

Ультраправая Австрийская партия свободы и праворадикальная «Альтернатива для Германии» выбились в лидеры на выборах в Европарламент. Они обошли правящие партии в Австрии и ФРГ, указывают первые экзитполы.
«Австрийская партия свободы, известная своей критикой антироссийских санкций и западной стратегии в отношении Украины, лидирует с 27% на фоне 23,5% у правящей Австрийской народной партии. Праворадикальная „Альтернатива для Германии“ достигла 16,5%, став второй силой и обогнав все партии из правящей коалиции», — указано на сайте национальных результатов Евросоюза.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил озабоченность усилением позиций крайне правых европейских партий, особенно тех, кто выступает против помощи Украине. Макрон отметил, что результаты выборов не являются благоприятными для сторонников европейской интеграции.
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