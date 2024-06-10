Макрон разочарован выборами в ЕП из-за победы противников Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил озабоченность усилением позиций крайне правых партий в Европе, особенно тех, что выступают против оказания помощи Украине. Это заявление прозвучало в контексте последних выборов в Европейский парламент.
«Повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», — подчеркнул Макрон в своем телеобращении из Елисейского дворца. Его слова прозвучали в эфире телеканала France 24.
Президент Франции также отметил, что результаты выборов не являются благоприятными для сторонников европейской интеграции, включая его собственный политический лагерь. Ранее Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) Франции.
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