Макрон разочарован выборами в ЕП из-за победы противников Украины

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Позиции партии Макрона ослабли после выборов в ЕП
Позиции партии Макрона ослабли после выборов в ЕП Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил озабоченность усилением позиций крайне правых партий в Европе, особенно тех, что выступают против оказания помощи Украине. Это заявление прозвучало в контексте последних выборов в Европейский парламент. 

«Повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», — подчеркнул Макрон в своем телеобращении из Елисейского дворца. Его слова прозвучали в эфире телеканала France 24.

Президент Франции также отметил, что результаты выборов не являются благоприятными для сторонников европейской интеграции, включая его собственный политический лагерь. Ранее Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) Франции.

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил озабоченность усилением позиций крайне правых партий в Европе, особенно тех, что выступают против оказания помощи Украине. Это заявление прозвучало в контексте последних выборов в Европейский парламент.  «Повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», — подчеркнул Макрон в своем телеобращении из Елисейского дворца. Его слова прозвучали в эфире телеканала France 24. Президент Франции также отметил, что результаты выборов не являются благоприятными для сторонников европейской интеграции, включая его собственный политический лагерь. Ранее Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) Франции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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