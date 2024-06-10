Прокуратура контролирует отстройку разрушенного торнадо челябинского района

Прокуратура Агаповского района Челябинского района контролирует ход работ по ремонту и восстановлению территории после обрушившегося торнадо. Об этом URA.RU 10 июня сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка полноте и своевременности восстановления водоснабжения и электроснабжения населенных пунктов, кровли многоквартирных домов и социальных объектов. В настоящее время запущено резервное электроснабжение, организован подвоз воды, работает оперативный штаб. Ситуация остается на контроле», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Мощный смерч прошел на территории района 8 июня. Местные жители делились кадрами разбушевавшейся стихии в социальных сетях. В результате десятки населенных пунктов остались без электроснабжения. Но решение было оперативно найдено. Сейчас идут восстановительные работы.
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