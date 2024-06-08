На юге Челябинской области прошел смерч: онлайн-трансляция

На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч

08 июня 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Непогода обрушилась на Челябинскую область Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо, который двигался в сторону населенных пунктов, поделились жители Нагайбакского района. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остаются без электроснабжения. Глава Агаповского района Артем Яхимович выступил с экстренным обращением к жителям региона. URA.RU следит за происходящем в режиме реального времени. 21:21 На этом URA.RU заканчиваеn онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами! 21:20 Предсказать заранее появление смерча, который прошел по Агаповскому району Челябинской области 8 июня, было невозможно. За несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно было проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, рассказали в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра (ЦГМС).



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Яхимович предупредил, что восстановить электроснабжение быстро не получится. Жителей он просит набраться терпения и запастись водой. На юге Челябинской области в результате торнадо затопило дороги Telegram-канал Артема Яхимовича 18:13 В Челябинской области из-за урагана без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов в Агаповском район. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго». 18:12 Жители Нагайбакского района Челябинкой области рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На юге Челябинской области 8 июня прошел смерч. Кадрами устрашающего торнадо, который двигался в сторону населенных пунктов, поделились жители Нагайбакского района. В Агаповском районе десятки населенных пунктов остаются без электроснабжения. Глава Агаповского района Артем Яхимович выступил с экстренным обращением к жителям региона. URA.RU следит за происходящем в режиме реального времени. 21:21 08.06.2024 На этом URA.RU заканчиваеn онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами! 21:20 08.06.2024 Предсказать заранее появление смерча, который прошел по Агаповскому району Челябинской области 8 июня, было невозможно. За несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно было проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, рассказали в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра (ЦГМС). Синоптики отмечают, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града, шквалов. Поэтому, когда в прогнозе ожидаются такие явления — значит, высока вероятность появления смерчей. Тем более, что и разрушения от этих явлений однотипные. 20:50 08.06.2024 После прохождения грозового фронта с порывами ветра до 23 местро в секунду в Агаповском районе произошло повреждение опор ЛЭП мощностью 110 кв, заявил заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик. Напомним, что без электроснабжения осталось несколько населенных пунктов — поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря. 20:24 08.06.2024 В Магнитном Агаповского района восстановлено водоснабжение, к скважине подключили генератор. Об этом рассказал глава района Артем Яхимович. 20:15 08.06.2024 В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что во время урагана на юге области скорость ветра достигала 23 метров в секунду. «[8 июня зафиксировано] прохождение грозового фронта с порывами ветра до 23 м/с», — уточнили в пресс-службе ведомства. 19:42 08.06.2024 В Агаповском районе Челябинской области, где более десяти населенных пунктов остаются без электроснабжения, продолжают устранять последствия урагана. Как рассказал глава района Артем Яхимович, техническое решение проблемы найдено. Сейчас проводятся работы по переподключению электроснабжения от трансформаторной подстанции (ТП) железной дороги станции Субутак. Для проведения аварийно — восстановительных работ привлечено восемь бригад ПАО «Россети Урал — Челябэнерго» (22 человека, 12 единиц техники). Электроснабжение в Магнитном и Черниговском будет восстановлено в течение шести часов, сообщил Яхимович в своем telegram-канале. 19:14 08.06.2024 Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено на 9 июня. В отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, сообщает Челябинский гидрометеоцентра в своем telegram-канале. 18:42 08.06.2024 Чуть ранее воздушный вихрь бушевал в Абзелиловском районе Башкортостана, который находится на границе с Челябинской областью. Там всего за десять минут, что бушевала непогода, снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на заправке, повреждены два автомобиля, а также несколько дорожных знаков. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Башкортостана. 18:29 08.06.2024 В Агаповском районе Челябинской области выпал огромный град, затопило грядки. Кадрами с URA.RU поделились жители района. 18:17 08.06.2024 Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович выступил с экстренным обращением к жителям области. Он призывает земляков скорректировать планы с учетом погодных условий и не ездить в сторону Магнитного и Черниговского поселений. Сам Яхимович сейчас находится в Магнитном. На поселок обрушился торнадо и град. В результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередач — без электричества остались поселки: Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря. Яхимович предупредил, что восстановить электроснабжение быстро не получится. Жителей он просит набраться терпения и запастись водой. 18:13 08.06.2024 В Челябинской области из-за урагана без электроснабжения остались порядка десяти небольших населенных пунктов в Агаповском район. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго». 18:12 08.06.2024 Жители Нагайбакского района Челябинкой области рассказали про торнадо, который движется в их сторону. Кадрами воздушного вихря 8 июня очевидцы поделились в соцсети.