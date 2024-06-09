Суд вынес приговор жительнице ХМАО, порезавшей мужчину, который хватал ее за грудь

Жительницу Мегиона, которая ударила мужчину ножом в живот, приговорили к условному сроку. Они поссорились из-за того, что потерпевший пытался схватить женщину за грудь.
«Используя в качестве оружия нож, [женщина] умышленно нанесла мужчине этим ножом один удар в живот. В результате потерпевшему была причинена проникающая рана в брюшную полость», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Пара поссорилась из-за того, что потерпевший пытался схватить югорчанку за грудь.
Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. При вынесении приговора суд учел аморальность поведения потерпевшего, что стало поводом для преступления. «На момент опубликования приговор суда вступил в законную силу», — уточняет пресс-служба суда.
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