09 июня 2024
08 июня 2024

Суд вынес приговор жительнице ХМАО, порезавшей мужчину, который хватал ее за грудь

Жительнице Мегиона, которая порезала мужчину, дали условный срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанку приговорили к условному сроку
Югорчанку приговорили к условному сроку Фото:

Жительницу Мегиона, которая ударила мужчину ножом в живот, приговорили к условному сроку. Они поссорились из-за того, что потерпевший пытался схватить женщину за грудь.

«Используя в качестве оружия нож, [женщина] умышленно нанесла мужчине этим ножом один удар в живот. В результате потерпевшему была причинена проникающая рана в брюшную полость», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Пара поссорилась из-за того, что потерпевший пытался схватить югорчанку за грудь.

Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. При вынесении приговора суд учел аморальность поведения потерпевшего, что стало поводом для преступления. «На момент опубликования приговор суда вступил в законную силу», — уточняет пресс-служба суда.

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Жительницу Мегиона, которая ударила мужчину ножом в живот, приговорили к условному сроку. Они поссорились из-за того, что потерпевший пытался схватить женщину за грудь. «Используя в качестве оружия нож, [женщина] умышленно нанесла мужчине этим ножом один удар в живот. В результате потерпевшему была причинена проникающая рана в брюшную полость», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Пара поссорилась из-за того, что потерпевший пытался схватить югорчанку за грудь. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. При вынесении приговора суд учел аморальность поведения потерпевшего, что стало поводом для преступления. «На момент опубликования приговор суда вступил в законную силу», — уточняет пресс-служба суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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