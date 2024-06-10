Врач объяснила, чем лечить ссадины и порезы у детей

Педиатр Попова заявила о важности обработки ссадин антисептиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург, дети, педиатр, детская поликлиника, детская поликлиника, врач, больница, доктор
Педиатр рассказала, как помочь поранившемуся ребенку Фото:

Неглубокие раны и ссадины у детей лучше обрабатывать антисептиком. Такой совет дала заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава РФ врач-педиатр Надежда Попова.

«Ссадины у ребенка лучше всего обработать антисептическим средством», — рассказала Попова в разговоре с NEWS.RU. Она уточнила, что при глубоких повреждениях кожи необходимо приложить стерильную салфетку или наложить повязку для остановки кровотечения.

Попова считает, что даже если ребенок получил неглубокие и поверхностные раны или ссадины, необходимо обязательно обратиться в травмпункт. Это нужно для того, чтобы хирург после осмотра ребенка смог принять решение о необходимости дальнейшего наложения швов и проведении вакцинации против столбняка.

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Неглубокие раны и ссадины у детей лучше обрабатывать антисептиком. Такой совет дала заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава РФ врач-педиатр Надежда Попова. «Ссадины у ребенка лучше всего обработать антисептическим средством», — рассказала Попова в разговоре с NEWS.RU. Она уточнила, что при глубоких повреждениях кожи необходимо приложить стерильную салфетку или наложить повязку для остановки кровотечения. Попова считает, что даже если ребенок получил неглубокие и поверхностные раны или ссадины, необходимо обязательно обратиться в травмпункт. Это нужно для того, чтобы хирург после осмотра ребенка смог принять решение о необходимости дальнейшего наложения швов и проведении вакцинации против столбняка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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