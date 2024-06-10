Врач объяснила, чем лечить ссадины и порезы у детей

Педиатр Попова заявила о важности обработки ссадин антисептиком

10 июня 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Педиатр рассказала, как помочь поранившемуся ребенку Фото: Александр Мамаев © URA.RU Неглубокие раны и ссадины у детей лучше обрабатывать антисептиком. Такой совет дала заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава РФ врач-педиатр Надежда Попова. «Ссадины у ребенка лучше всего обработать антисептическим средством», — рассказала Попова в разговоре с NEWS.RU . Она уточнила, что при глубоких повреждениях кожи необходимо приложить стерильную салфетку или наложить повязку для остановки кровотечения. Попова считает, что даже если ребенок получил неглубокие и поверхностные раны или ссадины, необходимо обязательно обратиться в травмпункт. Это нужно для того, чтобы хирург после осмотра ребенка смог принять решение о необходимости дальнейшего наложения швов и проведении вакцинации против столбняка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неглубокие раны и ссадины у детей лучше обрабатывать антисептиком. Такой совет дала заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава РФ врач-педиатр Надежда Попова. «Ссадины у ребенка лучше всего обработать антисептическим средством», — рассказала Попова в разговоре с NEWS.RU. Она уточнила, что при глубоких повреждениях кожи необходимо приложить стерильную салфетку или наложить повязку для остановки кровотечения. Попова считает, что даже если ребенок получил неглубокие и поверхностные раны или ссадины, необходимо обязательно обратиться в травмпункт. Это нужно для того, чтобы хирург после осмотра ребенка смог принять решение о необходимости дальнейшего наложения швов и проведении вакцинации против столбняка.