Врач объяснила, чем лечить ссадины и порезы у детей

Неглубокие раны и ссадины у детей лучше обрабатывать антисептиком. Такой совет дала заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава РФ врач-педиатр Надежда Попова.
«Ссадины у ребенка лучше всего обработать антисептическим средством», — рассказала Попова в разговоре с NEWS.RU. Она уточнила, что при глубоких повреждениях кожи необходимо приложить стерильную салфетку или наложить повязку для остановки кровотечения.
Попова считает, что даже если ребенок получил неглубокие и поверхностные раны или ссадины, необходимо обязательно обратиться в травмпункт. Это нужно для того, чтобы хирург после осмотра ребенка смог принять решение о необходимости дальнейшего наложения швов и проведении вакцинации против столбняка.
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Неглубокие раны и ссадины у детей лучше обрабатывать антисептиком. Такой совет дала заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава РФ врач-педиатр Надежда Попова. «Ссадины у ребенка лучше всего обработать антисептическим средством», — рассказала Попова в разговоре с NEWS.RU. Она уточнила, что при глубоких повреждениях кожи необходимо приложить стерильную салфетку или наложить повязку для остановки кровотечения. Попова считает, что даже если ребенок получил неглубокие и поверхностные раны или ссадины, необходимо обязательно обратиться в травмпункт. Это нужно для того, чтобы хирург после осмотра ребенка смог принять решение о необходимости дальнейшего наложения швов и проведении вакцинации против столбняка.