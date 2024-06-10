10 июня 2024

«Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой на другие маркетплейсы

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Российские ритейлеры выходят на новые маркетплейсы Фото:

Ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Об этом сообщил «Коммерсант», отмечая, что компании расширили каналы продаж собственных торговых марок непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно.

«Вкусвилл» начал продавать уходовую косметику и бытовую химию, выпускаемую под своими брендами, на интернет-площадке «Л’Этуаль». А «Магнит» декоративную косметику — в онлайн-магазине «Золотого яблока», — пишет «Коммерсант».

По данным представителя сети «Вкусвилл», на онлайн-площадке «Л’Этуаль» сейчас продается 85 наименований товаров СТМ «Вкусвилла». При этом до конца 2024 года ассортимент будет расширен до 135 позиций. В «Магните» также подтвердили, что часть их товаров продаются на сторонних площадках.

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Ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Об этом сообщил «Коммерсант», отмечая, что компании расширили каналы продаж собственных торговых марок непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно. «Вкусвилл» начал продавать уходовую косметику и бытовую химию, выпускаемую под своими брендами, на интернет-площадке «Л’Этуаль». А «Магнит» декоративную косметику — в онлайн-магазине «Золотого яблока», — пишет «Коммерсант». По данным представителя сети «Вкусвилл», на онлайн-площадке «Л’Этуаль» сейчас продается 85 наименований товаров СТМ «Вкусвилла». При этом до конца 2024 года ассортимент будет расширен до 135 позиций. В «Магните» также подтвердили, что часть их товаров продаются на сторонних площадках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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