«Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой на другие маркетплейсы

Ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Об этом сообщил «Коммерсант», отмечая, что компании расширили каналы продаж собственных торговых марок непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно.
«Вкусвилл» начал продавать уходовую косметику и бытовую химию, выпускаемую под своими брендами, на интернет-площадке «Л’Этуаль». А «Магнит» декоративную косметику — в онлайн-магазине «Золотого яблока», — пишет «
По данным представителя сети «Вкусвилл», на онлайн-площадке «Л’Этуаль» сейчас продается 85 наименований товаров СТМ «Вкусвилла». При этом до конца 2024 года ассортимент будет расширен до 135 позиций. В «Магните» также подтвердили, что часть их товаров продаются на сторонних площадках.
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