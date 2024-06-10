«Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой на другие маркетплейсы

11 июня 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Российские ритейлеры выходят на новые маркетплейсы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Об этом сообщил «Коммерсант», отмечая, что компании расширили каналы продаж собственных торговых марок непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно. «Вкусвилл» начал продавать уходовую косметику и бытовую химию, выпускаемую под своими брендами, на интернет-площадке «Л’Этуаль». А «Магнит» декоративную косметику — в онлайн-магазине «Золотого яблока», — пишет « Коммерсант ». По данным представителя сети «Вкусвилл», на онлайн-площадке «Л’Этуаль» сейчас продается 85 наименований товаров СТМ «Вкусвилла». При этом до конца 2024 года ассортимент будет расширен до 135 позиций. В «Магните» также подтвердили, что часть их товаров продаются на сторонних площадках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ритейлеры «Вкусвилл» и «Магнит» вышли со своей косметикой в другие сети. Об этом сообщил «Коммерсант», отмечая, что компании расширили каналы продаж собственных торговых марок непродовольственных товаров, где доля онлайн-продаж растет особенно сильно. «Вкусвилл» начал продавать уходовую косметику и бытовую химию, выпускаемую под своими брендами, на интернет-площадке «Л’Этуаль». А «Магнит» декоративную косметику — в онлайн-магазине «Золотого яблока», — пишет «Коммерсант». По данным представителя сети «Вкусвилл», на онлайн-площадке «Л’Этуаль» сейчас продается 85 наименований товаров СТМ «Вкусвилла». При этом до конца 2024 года ассортимент будет расширен до 135 позиций. В «Магните» также подтвердили, что часть их товаров продаются на сторонних площадках.