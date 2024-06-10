10 июня 2024

Челябинские пограничники задержали рецидивистов, пытавшихся пересечь границу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пограничники не дали рецидивистам попасть в Россию
Пограничники не дали рецидивистам попасть в Россию Фото:

Челябинские пограничники задержали двух рецидивистов, которые пытались незаконно попасть в Россию. Как сообщили URA.RU 11 июня в пресс-службе ведомства, в их отношении вновь возбудили уголовные дела.

«Задержаны гражданин РФ и иностранный гражданин. В ходе проверки установлено, что задержанные граждане ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время органом дознания погрануправления в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ)», — сообщили URA.RU в пресс-службе погрануправления ФСБ по Челябинской области.

Там отметили, что россиянин в 2010 году был судим за убийство и грабеж. Тогда он получил четыре года колонии. Через 10 лет он вновь преступил закон, его осудили за мошенничество, а спустя год к этим обвинениям добавились обвинения и в краже. Иностранец также имеет за плечами криминальное прошлое: в разные годы его судили за мошенничество, кражи и грабежи. За все свои преступления мужчины пробыли в местах лишения свободы более 14,5 лет.

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Челябинские пограничники задержали двух рецидивистов, которые пытались незаконно попасть в Россию. Как сообщили URA.RU 11 июня в пресс-службе ведомства, в их отношении вновь возбудили уголовные дела. «Задержаны гражданин РФ и иностранный гражданин. В ходе проверки установлено, что задержанные граждане ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время органом дознания погрануправления в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ)», — сообщили URA.RU в пресс-службе погрануправления ФСБ по Челябинской области. Там отметили, что россиянин в 2010 году был судим за убийство и грабеж. Тогда он получил четыре года колонии. Через 10 лет он вновь преступил закон, его осудили за мошенничество, а спустя год к этим обвинениям добавились обвинения и в краже. Иностранец также имеет за плечами криминальное прошлое: в разные годы его судили за мошенничество, кражи и грабежи. За все свои преступления мужчины пробыли в местах лишения свободы более 14,5 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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