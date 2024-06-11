Директор сургутского предприятия по производству уникальных болотоходов «Тром-8» Алексей Гринкевич рассказал о разработке внедорожной промышленной техники на совещании в Сургуте, где присутствовал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который присутствовал на мероприятии.
«В России рынок лесопромышленной техники мало освоен: в год выпускается порядка десяти единиц подобных машин. У нас небольшое производство, работаем в формате конструкторского бюро: делаем две-три машины разного типа в месяц. Сделать что-нибудь необычное, чего в природе нет, — это для нас», — передает слова Гринкевича корреспондент агентства.
В числе изобретений сургутских инженеров — плавающий мульчер-болотоход, аналогов которому нет в мире. Техника позволяет расчищать территорию леса в болотистой местности Югры. Гринкевич подчеркнул, что производство вездеходов — трудоемкая и финансово затратная работа. Несколько месяцев занимает разработка 3D-модели техники, после заводских и опытно-промышленных испытаний опытный образец много раз дорабатывается и только потом передается заказчику.
Кухарук пообещал помочь изобретателям болотоходов выйти на федеральный уровень. «Коллеги, зафиксируйте задачу — обеспечить поддержку и, самое главное, выход на федеральный уровень заказа: довести до федеральных министерств, ведомств, корпораций. „Сургутнефтегаз“, я так понял, уже является серьезным заказчиком предприятия, помогает протестировать технику», — обратился Кухарук к своим заместителям после доклада Гринкевича.
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