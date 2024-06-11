Сургутский изобретатель презентовал уникальные вездеходы властям ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Производитель сургутских вездеходов рассказал Кухаруку об особенностях их производства
Производитель сургутских вездеходов рассказал Кухаруку об особенностях их производства Фото:

Директор сургутского предприятия по производству уникальных болотоходов «Тром-8» Алексей Гринкевич рассказал о разработке внедорожной промышленной техники на совещании в Сургуте, где присутствовал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который присутствовал на мероприятии.

«В России рынок лесопромышленной техники мало освоен: в год выпускается порядка десяти единиц подобных машин. У нас небольшое производство, работаем в формате конструкторского бюро: делаем две-три машины разного типа в месяц. Сделать что-нибудь необычное, чего в природе нет, — это для нас», — передает слова Гринкевича корреспондент агентства.

В числе изобретений сургутских инженеров — плавающий мульчер-болотоход, аналогов которому нет в мире. Техника позволяет расчищать территорию леса в болотистой местности Югры. Гринкевич подчеркнул, что производство вездеходов — трудоемкая и финансово затратная работа. Несколько месяцев занимает разработка 3D-модели техники, после заводских и опытно-промышленных испытаний опытный образец много раз дорабатывается и только потом передается заказчику. 

Кухарук пообещал помочь изобретателям болотоходов выйти на федеральный уровень. «Коллеги, зафиксируйте задачу — обеспечить поддержку и, самое главное, выход на федеральный уровень заказа: довести до федеральных министерств, ведомств, корпораций. „Сургутнефтегаз“, я так понял, уже является серьезным заказчиком предприятия, помогает протестировать технику», — обратился Кухарук к своим заместителям после доклада Гринкевича.

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Директор сургутского предприятия по производству уникальных болотоходов «Тром-8» Алексей Гринкевич рассказал о разработке внедорожной промышленной техники на совещании в Сургуте, где присутствовал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который присутствовал на мероприятии. «В России рынок лесопромышленной техники мало освоен: в год выпускается порядка десяти единиц подобных машин. У нас небольшое производство, работаем в формате конструкторского бюро: делаем две-три машины разного типа в месяц. Сделать что-нибудь необычное, чего в природе нет, — это для нас», — передает слова Гринкевича корреспондент агентства. В числе изобретений сургутских инженеров — плавающий мульчер-болотоход, аналогов которому нет в мире. Техника позволяет расчищать территорию леса в болотистой местности Югры. Гринкевич подчеркнул, что производство вездеходов — трудоемкая и финансово затратная работа. Несколько месяцев занимает разработка 3D-модели техники, после заводских и опытно-промышленных испытаний опытный образец много раз дорабатывается и только потом передается заказчику.  Кухарук пообещал помочь изобретателям болотоходов выйти на федеральный уровень. «Коллеги, зафиксируйте задачу — обеспечить поддержку и, самое главное, выход на федеральный уровень заказа: довести до федеральных министерств, ведомств, корпораций. „Сургутнефтегаз“, я так понял, уже является серьезным заказчиком предприятия, помогает протестировать технику», — обратился Кухарук к своим заместителям после доклада Гринкевича.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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