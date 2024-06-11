Челябинская телебашня засияет триколором в День России

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Челябинская телебашня окрасится в цвета российского триколора
Челябинская телебашня окрасится в цвета российского триколора Фото:

Челябинская телебашня 12 июня окрасится в цвета флага России в честь праздника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Завтра с 23:00 до 00:00 на телебашне включат подсветку с изображением российского флага», — сообщили в мэрии. О других событиях Дня России в Челябинске и Магнитогорске URA.RU рассказывает в афише.

В честь праздника в регионе изменят график работы почтовых отделений. Также в День России в Магнитогорске введут ограничения на продажу и распитие спиртного.

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Челябинская телебашня 12 июня окрасится в цвета флага России в честь праздника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Завтра с 23:00 до 00:00 на телебашне включат подсветку с изображением российского флага», — сообщили в мэрии. О других событиях Дня России в Челябинске и Магнитогорске URA.RU рассказывает в афише. В честь праздника в регионе изменят график работы почтовых отделений. Также в День России в Магнитогорске введут ограничения на продажу и распитие спиртного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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