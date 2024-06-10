Почтовые отделения в Челябинской области изменят график работы в День России

День России станет выходным для всех челябинских почтальонов, а почтовые отделения уже накануне будут работать в режиме «короткого дня». Об этом сообщили URA.RU 10 июня в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области.
«Для всех отделений Почты России в Челябинской области 12 июня станет выходным днем. 11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Также 12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические издания», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Там также добавили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ. Уточнить актуальное расписание работы своего почтового отделения можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
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