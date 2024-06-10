Почтовые отделения в Челябинской области изменят график работы в День России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День России станет выходным для всех отделений Почты
День России станет выходным для всех отделений Почты Фото:

День России станет выходным для всех челябинских почтальонов, а почтовые отделения уже накануне будут работать в режиме «короткого дня». Об этом сообщили URA.RU 10 июня в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области.

«Для всех отделений Почты России в Челябинской области 12 июня станет выходным днем. 11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Также 12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические издания», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ. Уточнить актуальное расписание работы своего почтового отделения можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
День России станет выходным для всех челябинских почтальонов, а почтовые отделения уже накануне будут работать в режиме «короткого дня». Об этом сообщили URA.RU 10 июня в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области. «Для всех отделений Почты России в Челябинской области 12 июня станет выходным днем. 11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Также 12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические издания», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ. Уточнить актуальное расписание работы своего почтового отделения можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...