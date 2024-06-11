В Словакии признали нелегальной передачу ВСУ истребителей, министр обороны страны ответит перед законом

В Минобороны Словакии признали незаконность передачи Украине военных самолетов

11 июня 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Словакия нелегально передала Украине истребители МиГ-29 в 2023 году по указанию бывшего главы министерства обороны республики Ярослава Надя. Об этом заявил госсекретарь военного ведомства Словакии Игор Мелихер. «Истребители МиГ-29 уехали на Украине не легализованные», — сообщил Мелихер на своей странице в соцсетях. Он отметил, что бывший министр обороны Ярослав Надь не мог принять такое важное решение легально перед своей отставкой. Ему придется ответить перед судом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Словакия нелегально передала Украине истребители МиГ-29 в 2023 году по указанию бывшего главы министерства обороны республики Ярослава Надя. Об этом заявил госсекретарь военного ведомства Словакии Игор Мелихер. «Истребители МиГ-29 уехали на Украине не легализованные», — сообщил Мелихер на своей странице в соцсетях. Он отметил, что бывший министр обороны Ярослав Надь не мог принять такое важное решение легально перед своей отставкой. Ему придется ответить перед судом.