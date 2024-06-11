Словакия нелегально передала Украине истребители МиГ-29 в 2023 году по указанию бывшего главы министерства обороны республики Ярослава Надя. Об этом заявил госсекретарь военного ведомства Словакии Игор Мелихер.
«Истребители МиГ-29 уехали на Украине не легализованные», — сообщил Мелихер на своей странице в соцсетях. Он отметил, что бывший министр обороны Ярослав Надь не мог принять такое важное решение легально перед своей отставкой. Ему придется ответить перед судом.
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