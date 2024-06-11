В Словакии признали нелегальной передачу ВСУ истребителей, министр обороны страны ответит перед законом

В Минобороны Словакии признали незаконность передачи Украине военных самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Словакия нелегально передала Украине истребители МиГ-29 в 2023 году по указанию бывшего главы министерства обороны республики Ярослава Надя. Об этом заявил госсекретарь военного ведомства Словакии Игор Мелихер.

«Истребители МиГ-29 уехали на Украине не легализованные», — сообщил Мелихер на своей странице в соцсетях. Он отметил, что бывший министр обороны Ярослав Надь не мог принять такое важное решение легально перед своей отставкой. Ему придется ответить перед судом.

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Словакия нелегально передала Украине истребители МиГ-29 в 2023 году по указанию бывшего главы министерства обороны республики Ярослава Надя. Об этом заявил госсекретарь военного ведомства Словакии Игор Мелихер. «Истребители МиГ-29 уехали на Украине не легализованные», — сообщил Мелихер на своей странице в соцсетях. Он отметил, что бывший министр обороны Ярослав Надь не мог принять такое важное решение легально перед своей отставкой. Ему придется ответить перед судом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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