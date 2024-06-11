В Грузии захотели восстановить дипотношения с РФ спустя 16 лет

Партия «Грузинская мечта» приступила к подготовке восстановления дипломатических связей с Россией, которые были прерваны 16 лет назад. Об этом сообщает телеканал Mtavari.
«Руководители грузинского правительства, которые делают все более серьезные шаги навстречу Кремлю, называют необоснованным распространение какой-либо информации об открытии посольства в Москве», — передает источник телеканала.
Согласно информации, представители грузинской диаспоры и бизнес-сообщества были первыми, кто начал обсуждение возможности открытия посольства. Однако официальных подтверждений от «Грузинской мечты» на данный момент нет. Власти Грузии, стремящиеся к улучшению отношений с Россией, опровергают распространение информации о скором открытии посольства в Москве, как сообщает Mtavari.
Напомним, Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в 2008 году после признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил позицию о прагматичном и принципиальном подходе Тбилиси в диалоге с Москвой.
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