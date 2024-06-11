11 июня 2024

Звезда шансона Барецкий анонсировал «одетую» вечеринку Ивлеевой

Барецкий: Ивлеева хочет вернуться в шоубизнес через патриотическую вечеринку
© Служба новостей «URA.RU»
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Настя Ивлеева согласилась организовать "одетую" вечеринку
Настя Ивлеева согласилась организовать "одетую" вечеринку Фото:

Блогер Анастасия Ивлеева пытается вернутся в шоу-бизнес через «одетую» вечеринку. Такой совет дал ей шоумен и звезда шансона Станислав Борецкий, а также помог с организацией мероприятия.

«Ивлеева набралась уже ума-разума. Эту вечеринку я ей посоветовал организовать, помог ей с организацией. Она пытается зайти в шоу-бизнес, с разных сторон пытается. Это я ей сказал, чтобы она сделала „одетую“ вечеринку. Она согласилась», — передает заявление Борецкого News.ru.

Певец добавил, что вечеринка организована в рамках открытия лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. Он считает, что таким образом Ивлеева покажет, что может организовывать и нормальные мероприятия.

Ивлеева после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала поклонникам азиатский ресторан. Об открытии заведения она сообщила 8 июня.

В конце 2023 года Анастасия Ивлеева организовала вечеринку, гости которой запомнились общественности откровенными нарядами. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере рекламных контрактов с крупными рекламодателями.

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Блогер Анастасия Ивлеева пытается вернутся в шоу-бизнес через «одетую» вечеринку. Такой совет дал ей шоумен и звезда шансона Станислав Борецкий, а также помог с организацией мероприятия. «Ивлеева набралась уже ума-разума. Эту вечеринку я ей посоветовал организовать, помог ей с организацией. Она пытается зайти в шоу-бизнес, с разных сторон пытается. Это я ей сказал, чтобы она сделала „одетую“ вечеринку. Она согласилась», — передает заявление Борецкого News.ru. Певец добавил, что вечеринка организована в рамках открытия лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. Он считает, что таким образом Ивлеева покажет, что может организовывать и нормальные мероприятия. Ивлеева после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала поклонникам азиатский ресторан. Об открытии заведения она сообщила 8 июня. В конце 2023 года Анастасия Ивлеева организовала вечеринку, гости которой запомнились общественности откровенными нарядами. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере рекламных контрактов с крупными рекламодателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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