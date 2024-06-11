Звезда шансона Барецкий анонсировал «одетую» вечеринку Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева пытается вернутся в шоу-бизнес через «одетую» вечеринку. Такой совет дал ей шоумен и звезда шансона Станислав Борецкий, а также помог с организацией мероприятия.
«Ивлеева набралась уже ума-разума. Эту вечеринку я ей посоветовал организовать, помог ей с организацией. Она пытается зайти в шоу-бизнес, с разных сторон пытается. Это я ей сказал, чтобы она сделала „одетую“ вечеринку. Она согласилась», — передает заявление Борецкого News.ru.
Певец добавил, что вечеринка организована в рамках открытия лапшичной Nudles by Ivleeva в Москве. Он считает, что таким образом Ивлеева покажет, что может организовывать и нормальные мероприятия.
Ивлеева после информационного затишья из-за «голой вечеринки» вышла в свет и презентовала поклонникам азиатский ресторан. Об открытии заведения она сообщила 8 июня.
В конце 2023 года Анастасия Ивлеева организовала вечеринку, гости которой запомнились общественности откровенными нарядами. После этого на блогера и всех присутствующих обрушились с критикой радикальные общественники, что привело к потере рекламных контрактов с крупными рекламодателями.
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