Последствия «голой вечеринки» и бегство из РФ: Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания. В нем она рассказала про поездку в Донбасс, возможное бегство из России. Стороной не обошла и тема «голой вечеринки», после которой у нее начались проблемы. Главное из интервью Ивлеевой — в материале URA.RU.
«Голая вечеринка» стала поворотным событием в жизни Ивлеевой
Мероприятие в клубе Mutabor навсегда изменило жизнь Ивлеевой. Иногда она вспоминает времена когда «все было хорошо». Ей все равно, как общество восприняло ее извинения после «голой вечеринки», из-за которой стали отменять артистов.
«Я начала ностальгировать по тому, как у нас все хорошо начиналось. <…> Зачем я создала разрыв между мной и обществом. Извинения были искренней реакцией. Как восприняла общественность мне плевать. Я была искренней, это было честно, это было на эмоциях. Многие не оказывались в той ситуации в которой была я», — заявила Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов Андрею Третьякову.
В декабре Ивлеева записала монолог, в котором просила прощения у артистов. Во время него она несколько раз расплакалась.
После скандального мероприятия она не держит зла на тех, кто перестал с ней общаться. По ее словам, жизнь продолжается. Она также заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте»
Было ли желание покинуть Россию
Ивлеева заявила, что у нее никогда не было такого желания. В России у нее остались бы семья, друзья, бизнес, работа и аудитория, как говорит блогерша. Публикации в telegram-каналах, что она уехала в Дубай, Ивлеева назвала ложью и вбросами.
«Я столкнулась с тотальным враньем. Яркие показатели. Один телеграм-канал писал что в моем офисе проводятся обыски, хотя не было это и близко. Но это разжигание неадеквата и шумихи лишней. Был яркий вброс про отъезд в Дубай. <…> Зачем поступать так с человеком», — сказала блогерша.
Зачем Ивлеева удалила посты из Instagram*
«Комментировать сами публикации, которые были два года назад неактуально, потому что там не было никакого разбора, понимания, ни знания маломальских базовых исторических данных, чтобы провести анализ и сделать выбор. Я против любых военных действий, это нормально», — поделилась Ивлеева.
На вопрос, почему были удалены публикации, она заявила, что «просто испугалась». Блогерша сказала: «От растерянности, от незнания, от страха я это все удалила, потом вернула. Так происходит, когда ты не рассудком действуешь, а эмоциями».
*Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская
Как Алексей Навальный* повлиял на Ивлееву
Организатор «голой вечеринки» заявила, что никогда не общалась с Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и не поддерживала его. Публикацию, где она пообещала ему выздоровления, она назвала «модным течением». По ее словам, тогда у нее не было собственного мнения.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)
Поездка в зону спецоперации, и что такое патриотизм для Ивлеевой
Ивлеева заявила, что ездила в зону спецоперации на свой день рождения (8 марта). Она посетила Мариуполь и была на линии боевого соприкосновения. Это произошло после «голой вечеринки» (20 декабря).
«Я не стала это афишировать, [что на 33-летие посетила Донбасс]. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, <…> для меня это довольно интимный момент… Проехала несколько городов», — добавила она.
Третьяков спросил у Ивлеевой, как она понимает патриотизм. Та заявила: «Патриотизм — это не только любовь к родине которая тебе дана с рождения. Патриотизм — это желание ее улучшить, быть чем-то полезным».
День Победы для Ивлеевой день гордости и скорби. Она сообщила, что ее двоюродный прадед Смирнов Иван по маминой линии Герой СССР.
Ивлеева заявила, что собирала деньги для военных
«Я это делала и до вечеринки и до нового года, поскольку в моем окружении есть люди которые оказывают поддержку фронту и на их примере я начала делать то же самое. Более того у меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарность», — заявила блогерша.
Она добавила, что после «голой вечеринки» военные, которым она помогала, не поменяли к ней отношения. Ивлеева заявила, что из зоны СВО ей поступали слова поддержки. После этого она показала видео с благодарностями от военных. Сейчас она старается поддерживать с ними связь.
Блогерша высказалась о трагедии в «Крокусе»
Ивлеева рассказала, что на третий день после теракта в «Крокус Сити Холле» пошла в храм и отстояла вечернюю службу. По словам блогера, вернувшись домой, она написала своей коллеге и предложила возложить цветы к стихийному мемориалу на месте теракта. Знаменитость утверждает, что отправилась туда без каких-либо камер. Ее решение приехать было продиктовано «личной человеческой потребностью».
Ивлеева раскрыла, что сказала бы Путину при личной встрече
Первая, что бы сказала Ивлеева при встрече с президентом России Владимиром Путиным, была бы фраза «Чем помочь?». К главе страны, как она заявила, относится с уважением. «У меня не было момента, чтобы я сидела и злилась», — добавила блогерша. По ее словам, Путин «дико популярен».
Она добавила, что хочет начать активно путешествовать по России. По ее словам, в стране много хороших мест.
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