Последствия «голой вечеринки» и бегство из РФ: Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания

Блогер Ивлеева заявила, что «голая вечеринка» прошла не в то время

03 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания. В нем она рассказала про поездку в Донбасс, возможное бегство из России. Стороной не обошла и тема «голой вечеринки», после которой у нее начались проблемы. Главное из интервью Ивлеевой — в материале URA.RU. «Голая вечеринка» Желание покинуть Россию Удаление постов в соцсетях Поездка в зону СВО Сбор денег для военных О теракте в «Крокусе» Мероприятие в клубе Mutabor навсегда изменило жизнь Ивлеевой. Иногда она вспоминает времена когда «все было хорошо». Ей все равно, как общество восприняло ее извинения после «голой вечеринки», из-за которой стали отменять артистов. В декабре Ивлеева записала монолог, в котором просила прощения у артистов. Во время него она несколько раз расплакалась. После скандального мероприятия она не держит зла на тех, кто перестал с ней общаться. По ее словам, жизнь продолжается. Она также заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте» Ивлеева заявила, что у нее никогда не было такого желания. В России у нее остались бы семья, друзья, бизнес, работа и аудитория, как говорит блогерша. Публикации в telegram-каналах, что она уехала в Дубай, Ивлеева назвала ложью и вбросами. На вопрос, почему были удалены публикации, она заявила, что «просто испугалась». Блогерша сказала: «От растерянности, от незнания, от страха я это все удалила, потом вернула. Так происходит, когда ты не рассудком действуешь, а эмоциями». *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская Организатор «голой вечеринки» заявила, что никогда не общалась с Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и не поддерживала его. Публикацию, где она пообещала ему выздоровления, она назвала «модным течением». По ее словам, тогда у нее не было собственного мнения. *внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Ивлеева заявила, что ездила в зону спецоперации на свой день рождения (8 марта). Она посетила Мариуполь и была на линии боевого соприкосновения. Это произошло после «голой вечеринки» (20 декабря). Третьяков спросил у Ивлеевой, как она понимает патриотизм. Та заявила: «Патриотизм — это не только любовь к родине которая тебе дана с рождения. Патриотизм — это желание ее улучшить, быть чем-то полезным». День Победы для Ивлеевой день гордости и скорби. Она сообщила, что ее двоюродный прадед Смирнов Иван по маминой линии Герой СССР. «Я это делала и до вечеринки и до нового года, поскольку в моем окружении есть люди которые оказывают поддержку фронту и на их примере я начала делать то же самое. Более того у меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарность», — заявила блогерша. Она добавила, что после «голой вечеринки» военные, которым она помогала, не поменяли к ней отношения. Ивлеева заявила, что из зоны СВО ей поступали слова поддержки. После этого она показала видео с благодарностями от военных. Сейчас она старается поддерживать с ними связь. Ивлеева рассказала, что на третий день после теракта в «Крокус Сити Холле» пошла в храм и отстояла вечернюю службу. По словам блогера, вернувшись домой, она написала своей коллеге и предложила возложить цветы к стихийному мемориалу на месте теракта. Знаменитость утверждает, что отправилась туда без каких-либо камер. Ее решение приехать было продиктовано «личной человеческой потребностью». Первая, что бы сказала Ивлеева при встрече с президентом России Владимиром Путиным, была бы фраза «Чем помочь?». К главе страны, как она заявила, относится с уважением. «У меня не было момента, чтобы я сидела и злилась», — добавила блогерша. По ее словам, Путин «дико популярен». Она добавила, что хочет начать активно путешествовать по России. По ее словам, в стране много хороших мест.