Последствия «голой вечеринки» и бегство из РФ: Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания

Блогер Ивлеева заявила, что «голая вечеринка» прошла не в то время
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Анастасия Ивлеева дала первое интервью после 20 декабря, когда прошла «голая вечеринка» Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания. В нем она рассказала про поездку в Донбасс, возможное бегство из России. Стороной не обошла и тема «голой вечеринки», после которой у нее начались проблемы. Главное из интервью Ивлеевой — в материале URA.RU.

«Голая вечеринка»

Желание покинуть Россию

Удаление постов в соцсетях

Поездка в зону СВО

Сбор денег для военных

О теракте в «Крокусе»

«Голая вечеринка» стала поворотным событием в жизни Ивлеевой

Мероприятие в клубе Mutabor навсегда изменило жизнь Ивлеевой. Иногда она вспоминает времена когда «все было хорошо». Ей все равно, как общество восприняло ее извинения после «голой вечеринки», из-за которой стали отменять артистов.

«Я начала ностальгировать по тому, как у нас все хорошо начиналось. <…> Зачем я создала разрыв между мной и обществом. Извинения были искренней реакцией. Как восприняла общественность мне плевать. Я была искренней, это было честно, это было на эмоциях. Многие не оказывались в той ситуации в которой была я», — заявила Ивлеева в интервью ресторатору, организатору концертов Андрею Третьякову.

В декабре Ивлеева записала монолог, в котором просила прощения у артистов. Во время него она несколько раз расплакалась.

После скандального мероприятия она не держит зла на тех, кто перестал с ней общаться. По ее словам, жизнь продолжается. Она также заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте»

Было ли желание покинуть Россию

файл
Ивлеева заявила, что никогда не собиралась покидать Россию
Фото:

Ивлеева заявила, что у нее никогда не было такого желания. В России у нее остались бы семья, друзья, бизнес, работа и аудитория, как говорит блогерша. Публикации в telegram-каналах, что она уехала в Дубай, Ивлеева назвала ложью и вбросами.

«Я столкнулась с тотальным враньем. Яркие показатели. Один телеграм-канал писал что в моем офисе проводятся обыски, хотя не было это и близко. Но это разжигание неадеквата и шумихи лишней. Был яркий вброс про отъезд в Дубай. <…> Зачем поступать так с человеком», — сказала блогерша.

Зачем Ивлеева удалила посты из Instagram*

«Комментировать сами публикации, которые были два года назад неактуально, потому что там не было никакого разбора, понимания, ни знания маломальских базовых исторических данных, чтобы провести анализ и сделать выбор. Я против любых военных действий, это нормально», — поделилась Ивлеева.

На вопрос, почему были удалены публикации, она заявила, что «просто испугалась». Блогерша сказала: «От растерянности, от незнания, от страха я это все удалила, потом вернула. Так происходит, когда ты не рассудком действуешь, а эмоциями».

*Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская

файл
Ивлеева заявила, что Владимир Путин «дико популярен»
Фото:

Как Алексей Навальный* повлиял на Ивлееву

Организатор «голой вечеринки» заявила, что никогда не общалась с Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и не поддерживала его. Публикацию, где она пообещала ему выздоровления, она назвала «модным течением». По ее словам, тогда у нее не было собственного мнения.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)

Поездка в зону спецоперации, и что такое патриотизм для Ивлеевой

Ивлеева заявила, что ездила в зону спецоперации на свой день рождения (8 марта). Она посетила Мариуполь и была на линии боевого соприкосновения. Это произошло после «голой вечеринки» (20 декабря).

«Я не стала это афишировать, [что на 33-летие посетила Донбасс]. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, <…> для меня это довольно интимный момент… Проехала несколько городов», — добавила она.

Третьяков спросил у Ивлеевой, как она понимает патриотизм. Та заявила: «Патриотизм — это не только любовь к родине которая тебе дана с рождения. Патриотизм — это желание ее улучшить, быть чем-то полезным».

День Победы для Ивлеевой день гордости и скорби. Она сообщила, что ее двоюродный прадед Смирнов Иван по маминой линии Герой СССР.

Ивлеева заявила, что собирала деньги для военных

«Я это делала и до вечеринки и до нового года, поскольку в моем окружении есть люди которые оказывают поддержку фронту и на их примере я начала делать то же самое. Более того у меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарность», — заявила блогерша.

Она добавила, что после «голой вечеринки» военные, которым она помогала, не поменяли к ней отношения. Ивлеева заявила, что из зоны СВО ей поступали слова поддержки. После этого она показала видео с благодарностями от военных. Сейчас она старается поддерживать с ними связь.

Блогерша высказалась о трагедии в «Крокусе»

Ивлеева рассказала, что на третий день после теракта в «Крокус Сити Холле» пошла в храм и отстояла вечернюю службу. По словам блогера, вернувшись домой, она написала своей коллеге и предложила возложить цветы к стихийному мемориалу на месте теракта. Знаменитость утверждает, что отправилась туда без каких-либо камер. Ее решение приехать было продиктовано «личной человеческой потребностью».

Ивлеева раскрыла, что сказала бы Путину при личной встрече

Первая, что бы сказала Ивлеева при встрече с президентом России Владимиром Путиным, была бы фраза «Чем помочь?». К главе страны, как она заявила, относится с уважением. «У меня не было момента, чтобы я сидела и злилась», — добавила блогерша. По ее словам, Путин «дико популярен».

Она добавила, что хочет начать активно путешествовать по России. По ее словам, в стране много хороших мест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания. В нем она рассказала про поездку в Донбасс, возможное бегство из России. Стороной не обошла и тема «голой вечеринки», после которой у нее начались проблемы. Главное из интервью Ивлеевой — в материале URA.RU. «Голая вечеринка» Желание покинуть Россию Удаление постов в соцсетях Поездка в зону СВО Сбор денег для военных О теракте в «Крокусе» Мероприятие в клубе Mutabor навсегда изменило жизнь Ивлеевой. Иногда она вспоминает времена когда «все было хорошо». Ей все равно, как общество восприняло ее извинения после «голой вечеринки», из-за которой стали отменять артистов. В декабре Ивлеева записала монолог, в котором просила прощения у артистов. Во время него она несколько раз расплакалась. После скандального мероприятия она не держит зла на тех, кто перестал с ней общаться. По ее словам, жизнь продолжается. Она также заявила, что «голая вечеринка» прошла «не в то время, не в том месте» Ивлеева заявила, что у нее никогда не было такого желания. В России у нее остались бы семья, друзья, бизнес, работа и аудитория, как говорит блогерша. Публикации в telegram-каналах, что она уехала в Дубай, Ивлеева назвала ложью и вбросами. На вопрос, почему были удалены публикации, она заявила, что «просто испугалась». Блогерша сказала: «От растерянности, от незнания, от страха я это все удалила, потом вернула. Так происходит, когда ты не рассудком действуешь, а эмоциями». *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская Организатор «голой вечеринки» заявила, что никогда не общалась с Алексеем Навальным (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и не поддерживала его. Публикацию, где она пообещала ему выздоровления, она назвала «модным течением». По ее словам, тогда у нее не было собственного мнения. *внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Ивлеева заявила, что ездила в зону спецоперации на свой день рождения (8 марта). Она посетила Мариуполь и была на линии боевого соприкосновения. Это произошло после «голой вечеринки» (20 декабря). Третьяков спросил у Ивлеевой, как она понимает патриотизм. Та заявила: «Патриотизм — это не только любовь к родине которая тебе дана с рождения. Патриотизм — это желание ее улучшить, быть чем-то полезным». День Победы для Ивлеевой день гордости и скорби. Она сообщила, что ее двоюродный прадед Смирнов Иван по маминой линии Герой СССР. «Я это делала и до вечеринки и до нового года, поскольку в моем окружении есть люди которые оказывают поддержку фронту и на их примере я начала делать то же самое. Более того у меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарность», — заявила блогерша. Она добавила, что после «голой вечеринки» военные, которым она помогала, не поменяли к ней отношения. Ивлеева заявила, что из зоны СВО ей поступали слова поддержки. После этого она показала видео с благодарностями от военных. Сейчас она старается поддерживать с ними связь. Ивлеева рассказала, что на третий день после теракта в «Крокус Сити Холле» пошла в храм и отстояла вечернюю службу. По словам блогера, вернувшись домой, она написала своей коллеге и предложила возложить цветы к стихийному мемориалу на месте теракта. Знаменитость утверждает, что отправилась туда без каких-либо камер. Ее решение приехать было продиктовано «личной человеческой потребностью». Первая, что бы сказала Ивлеева при встрече с президентом России Владимиром Путиным, была бы фраза «Чем помочь?». К главе страны, как она заявила, относится с уважением. «У меня не было момента, чтобы я сидела и злилась», — добавила блогерша. По ее словам, Путин «дико популярен». Она добавила, что хочет начать активно путешествовать по России. По ее словам, в стране много хороших мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...