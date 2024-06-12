Путин поручил штрафовать за высадку инвалидов из общественного транспорта

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Презентация газомоторных автобусов прибывших на тест-драйв. Челябинск, автобус, общественный транспорт, инвалид колясочник, пандус в автобусе, городской транспорт, ольховский николай
Инвалидов запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта должностных лиц будут штрафовать до 30 тысяч рублей. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса <…> инвалидов первой группы, следующего без сопровождения», — отмечается в указе президента. Такая формулировка включена в кодекс РФ об административных правонарушениях. Из новой редакции статьи кодекса следует, что за высадку из транспорта несовершеннолетних детей, а также инвалидов первой группы, имеющих права на льготный проезд, будут штрафовать до 30 тысяч рублей.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта должностных лиц будут штрафовать до 30 тысяч рублей. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов. Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. «Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса <…> инвалидов первой группы, следующего без сопровождения», — отмечается в указе президента. Такая формулировка включена в кодекс РФ об административных правонарушениях. Из новой редакции статьи кодекса следует, что за высадку из транспорта несовершеннолетних детей, а также инвалидов первой группы, имеющих права на льготный проезд, будут штрафовать до 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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