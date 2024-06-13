Агроном назвал необычный способ, как вывести муравьев с огорода

Агроном: банановая кожура поможет избавиться от комаров на участке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банановая кожура поможет дачникам избавиться от муравьев в огороде
Банановая кожура поможет дачникам избавиться от муравьев в огороде Фото:

Избавиться от муравьев на участке можно с помощью банановой кожуры и бора. Об этом рассказал агроном Денис Терентьев.

«Нужно развести в 1 литре теплой воды две чайные ложки борной кислоты в порошке, затем взять обязательно темную перезрелую банановую кожуру, но без признаков гниения, и положить ее в изготовленный раствор. Кожуру следует держать там около суток», — приводит слова Терентьева «Аргументы и факты». После проведения данных манипуляций, средство против муравьёв готово к использованию.

Остается лишь разложить обработанные шкурки бананов в места скопления насекомых. Агроном уточнил, что такой метод срабатывает быстро, но его эффект действует не долго — через несколько недель понадобиться повторять процедуру снова.

Издание уточняет, банановая кожура богата калием. Поэтому, борясь с муравьями, можно обогатить почву полезными макроэлементами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избавиться от муравьев на участке можно с помощью банановой кожуры и бора. Об этом рассказал агроном Денис Терентьев. «Нужно развести в 1 литре теплой воды две чайные ложки борной кислоты в порошке, затем взять обязательно темную перезрелую банановую кожуру, но без признаков гниения, и положить ее в изготовленный раствор. Кожуру следует держать там около суток», — приводит слова Терентьева «Аргументы и факты». После проведения данных манипуляций, средство против муравьёв готово к использованию. Остается лишь разложить обработанные шкурки бананов в места скопления насекомых. Агроном уточнил, что такой метод срабатывает быстро, но его эффект действует не долго — через несколько недель понадобиться повторять процедуру снова. Издание уточняет, банановая кожура богата калием. Поэтому, борясь с муравьями, можно обогатить почву полезными макроэлементами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...