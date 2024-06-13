Агроном назвал необычный способ, как вывести муравьев с огорода

Избавиться от муравьев на участке можно с помощью банановой кожуры и бора. Об этом рассказал агроном Денис Терентьев.
«Нужно развести в 1 литре теплой воды две чайные ложки борной кислоты в порошке, затем взять обязательно темную перезрелую банановую кожуру, но без признаков гниения, и положить ее в изготовленный раствор. Кожуру следует держать там около суток», — приводит слова Терентьева «Аргументы и факты». После проведения данных манипуляций, средство против муравьёв готово к использованию.
Остается лишь разложить обработанные шкурки бананов в места скопления насекомых. Агроном уточнил, что такой метод срабатывает быстро, но его эффект действует не долго — через несколько недель понадобиться повторять процедуру снова.
Издание уточняет, банановая кожура богата калием. Поэтому, борясь с муравьями, можно обогатить почву полезными макроэлементами.
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