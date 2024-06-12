Судовладельцев пока ищут
На Ямале возле причала села Яр-Сале прокуратура обнаружила два затопленных маломерных судна. Судовладельцев пока ищут, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Разлива нефтепродуктов не обнаружили. Проводится проверка.
«На Ямале возле старого причала села Яр-Сале, в протоке Малая Юмба у левого берега в затопленном состоянии обнаружены два маломерных судна. В настоящее время устанавливаются судовладельцы. Пострадавших и разлива нефтепродуктов не имеется», — сообщает источник в Telegram. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.
Два судна затоплены у причала села Яр-Сале (архивное фото)
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!