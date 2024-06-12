12 июня 2024

В ЯНАО ищут хозяев двух затопленных судов. Фото

Прокуратура ищет владельцев двух затопленных в реке ЯНАО судов
© Служба новостей «URA.RU»
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Судовладельцев пока ищут
Судовладельцев пока ищут Фото:

На Ямале возле причала села Яр-Сале прокуратура обнаружила два затопленных маломерных судна. Судовладельцев пока ищут, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Разлива нефтепродуктов не обнаружили. Проводится проверка. 

«На Ямале возле старого причала села Яр-Сале, в протоке Малая Юмба у левого берега в затопленном состоянии обнаружены два маломерных судна. В настоящее время устанавливаются судовладельцы. Пострадавших и разлива нефтепродуктов не имеется», — сообщает источник в Telegram. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.

Два судна затоплены у причала села Яр-Сале (архивное фото)
Два судна затоплены у причала села Яр-Сале (архивное фото)
Фото:

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На Ямале возле причала села Яр-Сале прокуратура обнаружила два затопленных маломерных судна. Судовладельцев пока ищут, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Разлива нефтепродуктов не обнаружили. Проводится проверка.  «На Ямале возле старого причала села Яр-Сале, в протоке Малая Юмба у левого берега в затопленном состоянии обнаружены два маломерных судна. В настоящее время устанавливаются судовладельцы. Пострадавших и разлива нефтепродуктов не имеется», — сообщает источник в Telegram. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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