На предстоящей конференции по Украине, которая состоится в швейцарском Бюргенштоке, ожидается участие ста делегаций, включая 57 лидеров государств и правительств. Мероприятие пройдет 15-16 июня и будет открыто президентом конфедерации Виолой Амхерд, сообщили на сайте Федерального совета Швейцарии.
«Президент конфедерации Виола Амхерд откроет конференцию высокого уровня по вопросам мира на Украине в субботу, 15 июня 2024 года. В ней примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира», — сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.
Конференция будет проходить в течение двух дней и соберет представителей различных стран, однако без участия некоторых ключевых мировых лидеров, таких как президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Россия не получила приглашения на саммит и заявила о нелогичности поиска решений по украинскому конфликту без ее участия.
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