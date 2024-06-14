14 июня 2024

В Швейцарии назвали точное число стран, которые приедут на саммит по Украине

В Швейцарию приедут представители 100 стран
© Служба новостей «URA.RU»
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В Швейцарию приедут представители 100 стран
В Швейцарию приедут представители 100 стран Фото:

На предстоящей конференции по Украине, которая состоится в швейцарском Бюргенштоке, ожидается участие ста делегаций, включая 57 лидеров государств и правительств. Мероприятие пройдет 15-16 июня и будет открыто президентом конфедерации Виолой Амхерд, сообщили на сайте Федерального совета Швейцарии.

«Президент конфедерации Виола Амхерд откроет конференцию высокого уровня по вопросам мира на Украине в субботу, 15 июня 2024 года. В ней примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира», — сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

Конференция будет проходить в течение двух дней и соберет представителей различных стран, однако без участия некоторых ключевых мировых лидеров, таких как президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Россия не получила приглашения на саммит и заявила о нелогичности поиска решений по украинскому конфликту без ее участия.

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На предстоящей конференции по Украине, которая состоится в швейцарском Бюргенштоке, ожидается участие ста делегаций, включая 57 лидеров государств и правительств. Мероприятие пройдет 15-16 июня и будет открыто президентом конфедерации Виолой Амхерд, сообщили на сайте Федерального совета Швейцарии. «Президент конфедерации Виола Амхерд откроет конференцию высокого уровня по вопросам мира на Украине в субботу, 15 июня 2024 года. В ней примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира», — сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии. Конференция будет проходить в течение двух дней и соберет представителей различных стран, однако без участия некоторых ключевых мировых лидеров, таких как президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Россия не получила приглашения на саммит и заявила о нелогичности поиска решений по украинскому конфликту без ее участия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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