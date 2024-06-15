Шольц: мирная конференция в Швейцарии нужна, чтобы наладить контакты с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна быть представлена на будущих конференциях по Украине. Он подчеркнул, что цель предстоящего саммита в Швейцарии заключается в том, чтобы заложить основы для этого процесса.
«Сейчас мы ставим цель [на саммите в Швейцарии] заложить основу для будущих контактов с РФ. И, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины», — заявил Шольц во время саммита G7 в Италии немецкому телеканалу ZDF. Канцлер подчеркнул, что процесс мирных переговоров подобен «цветку, который нужно поливать, чтобы он вырос».
Саммит, который состоится с 15 по 16 июня 2024 года, направлен на начало мирного урегулирования ситуации на Украине. Россия не получила приглашения на конференцию.
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