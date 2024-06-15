Шольц: мирная конференция в Швейцарии нужна, чтобы наладить контакты с Россией

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Олаф Шольц сравнил налаживание контакта с РФ с «цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос»
Олаф Шольц сравнил налаживание контакта с РФ с «цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна быть представлена на будущих конференциях по Украине. Он подчеркнул, что цель предстоящего саммита в Швейцарии заключается в том, чтобы заложить основы для этого процесса.

«Сейчас мы ставим цель [на саммите в Швейцарии] заложить основу для будущих контактов с РФ. И, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины», — заявил Шольц во время саммита G7 в Италии немецкому телеканалу ZDF. Канцлер подчеркнул, что процесс мирных переговоров подобен «цветку, который нужно поливать, чтобы он вырос».

Саммит, который состоится с 15 по 16 июня 2024 года, направлен на начало мирного урегулирования ситуации на Украине. Россия не получила приглашения на конференцию. 

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна быть представлена на будущих конференциях по Украине. Он подчеркнул, что цель предстоящего саммита в Швейцарии заключается в том, чтобы заложить основы для этого процесса. «Сейчас мы ставим цель [на саммите в Швейцарии] заложить основу для будущих контактов с РФ. И, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины», — заявил Шольц во время саммита G7 в Италии немецкому телеканалу ZDF. Канцлер подчеркнул, что процесс мирных переговоров подобен «цветку, который нужно поливать, чтобы он вырос». Саммит, который состоится с 15 по 16 июня 2024 года, направлен на начало мирного урегулирования ситуации на Украине. Россия не получила приглашения на конференцию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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