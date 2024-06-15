Mash: в Саратове произошел взрыв на газохранилище. Видео

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На саратовском газохранилище произошел взрыв, пишут СМИ (архивное фото) Фото:

В Саратове произошел взрыв на газохранилище, огонь видно за несколько километров. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Взрыв на газохранилище в Гагаринском районе Саратова. В небо поднимается столб огня», — говорится в публикации. Причины взрыва и количество пострадавших пока неизвестны. Столб огня виден за несколько километров.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Саратове произошел взрыв на газохранилище, огонь видно за несколько километров. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Взрыв на газохранилище в Гагаринском районе Саратова. В небо поднимается столб огня», — говорится в публикации. Причины взрыва и количество пострадавших пока неизвестны. Столб огня виден за несколько километров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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