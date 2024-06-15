Происшествия Mash: в Саратове произошел взрыв на газохранилище. Видео 15 июня 2024 в 17:16 Размер текста - 17 + На саратовском газохранилище произошел взрыв, пишут СМИ (архивное фото) Фото: U.S. Army / Sgt. Rob Summitt В Саратове произошел взрыв на газохранилище, огонь видно за несколько километров. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Взрыв на газохранилище в Гагаринском районе Саратова. В небо поднимается столб огня», — говорится в публикации. Причины взрыва и количество пострадавших пока неизвестны. Столб огня виден за несколько километров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Саратове произошел взрыв на газохранилище, огонь видно за несколько километров. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Взрыв на газохранилище в Гагаринском районе Саратова. В небо поднимается столб огня», — говорится в публикации. Причины взрыва и количество пострадавших пока неизвестны. Столб огня виден за несколько километров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям