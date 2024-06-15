На саратовском газохранилище произошел взрыв, пишут СМИ (архивное фото)
В Саратове произошел взрыв на газохранилище, огонь видно за несколько километров. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Взрыв на газохранилище в Гагаринском районе Саратова. В небо поднимается столб огня», — говорится в публикации. Причины взрыва и количество пострадавших пока неизвестны. Столб огня виден за несколько километров.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по Саратовской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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