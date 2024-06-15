Что известно о потопленном хуситами украинском судне Verbena: подробности и причины нападения

Атакованное хуситами украинское судно затонуло в Аденском заливе

16 июня 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Украинское судно подверглось атаке 13 июня Фото: Государственная пограничная служба Украины/сайт dpsu.gov.ua Атакованное йеменскими хуситами украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхьи Сариа. Оно подверглось атаке нападению беспилотного катера, баллистических ракет и дронов 13 июня. Подробности и причины нападения на украинское судно — в материале URA.RU/ Подробности нападения хуситов на судно Нападение хуситов на судно Verbena произошло 13 июня. Йеменские боевики нанесли ракетный удар по объекту. В результате атаки на морском судне начался пожар. Экипаж эвакуировали, однако один из моряков получил травмы. В ночь на 16 июня стало известно, что сухогруз Verbena затонул. Об этом сообщил военный представитель йеменской группировки Яхья Сариа в telegram-канале. «Судно Verbena, подвергшееся нападению из-за нарушения им запрета на проход в порты оккупированной Палестины, затонуло в Аденском заливе после попадания в него нескольких ракет», — заявил Сариа. Кому принадлежал сухогруз «Вербена» По данным Центрального командования Вооруженных сил США, сухогруз Verbena принадлежал Украине и эксплуатировался Польшей. Также известно, что он находился под флагом Палау. Нападения хуситов на другие судна Нападения хуситов на судна, проходящие по Красному морю, начались осенью 2023 года. Йеменские боевики сообщали, что их действия направлены на поддержку группировки ХАМАС в ее войне против Израиля. Вследствие этого они нападают только на те суда, которые подозревают в связи с Израилем. Известно, что эти атаки приводя к многочисленным задержкам и дополнительным затратам в цепочках поставок. В ходе нападений боевики уже потопили одно судно и захватили другое, при этом несколько моряков погибли, пишет Reuters . Сами хуситы утверждали , что помимо «Вербены» за последние несколько дней напали на еще два судна — SeaGuardian и Athina в Красном море. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атакованное йеменскими хуситами украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхьи Сариа. Оно подверглось атаке нападению беспилотного катера, баллистических ракет и дронов 13 июня. Подробности и причины нападения на украинское судно — в материале URA.RU/ Нападение хуситов на судно Verbena произошло 13 июня. Йеменские боевики нанесли ракетный удар по объекту. В результате атаки на морском судне начался пожар. Экипаж эвакуировали, однако один из моряков получил травмы. В ночь на 16 июня стало известно, что сухогруз Verbena затонул. Об этом сообщил военный представитель йеменской группировки Яхья Сариа в telegram-канале. «Судно Verbena, подвергшееся нападению из-за нарушения им запрета на проход в порты оккупированной Палестины, затонуло в Аденском заливе после попадания в него нескольких ракет», — заявил Сариа. По данным Центрального командования Вооруженных сил США, сухогруз Verbena принадлежал Украине и эксплуатировался Польшей. Также известно, что он находился под флагом Палау. Нападения хуситов на судна, проходящие по Красному морю, начались осенью 2023 года. Йеменские боевики сообщали, что их действия направлены на поддержку группировки ХАМАС в ее войне против Израиля. Вследствие этого они нападают только на те суда, которые подозревают в связи с Израилем. Известно, что эти атаки приводя к многочисленным задержкам и дополнительным затратам в цепочках поставок. В ходе нападений боевики уже потопили одно судно и захватили другое, при этом несколько моряков погибли, пишет Reuters. Сами хуситы утверждали, что помимо «Вербены» за последние несколько дней напали на еще два судна — SeaGuardian и Athina в Красном море.