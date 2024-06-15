Атакованное хуситами украинское судно затонуло в Аденском заливе

16 июня 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Хуситы нанесли ракетный удар по украинскому судну в Аденском заливе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинское судно Verbena, атакованное йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», затонуло в Аденском заливе, как следует из сообщения военного представителя хуситов Яхьи Сариа. По его словам, еще одно судно Tutor также подверглось атаке и находится под угрозой затонуть. «Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после атаки ракетами за нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины. Судно Tutor, атакованное беспилотным катером, ракетами и дронами, может затонуть в ближайшие часы», — заявил Яхья Сариа в соцсети Х. В сообщении уточняется, что Tutor подвергся нападению беспилотного катера, баллистических ракет и дронов, и сейчас состояние судна вызывает серьезные опасения. Эти события могут привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. Ранее хуситы атаковали судно Украины ракетами. С осени 2023 года в Красном море продолжаются нападения йеменских хуситов. Мятежники, представляющие движение «Ансар Аллах», утверждают, что их атаки направлены против судов, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Это часть их стратегии поддержки группировки ХАМАС в конфликте с Израилем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское судно Verbena, атакованное йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», затонуло в Аденском заливе, как следует из сообщения военного представителя хуситов Яхьи Сариа. По его словам, еще одно судно Tutor также подверглось атаке и находится под угрозой затонуть. «Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после атаки ракетами за нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины. Судно Tutor, атакованное беспилотным катером, ракетами и дронами, может затонуть в ближайшие часы», — заявил Яхья Сариа в соцсети Х. В сообщении уточняется, что Tutor подвергся нападению беспилотного катера, баллистических ракет и дронов, и сейчас состояние судна вызывает серьезные опасения. Эти события могут привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. Ранее хуситы атаковали судно Украины ракетами. С осени 2023 года в Красном море продолжаются нападения йеменских хуситов. Мятежники, представляющие движение «Ансар Аллах», утверждают, что их атаки направлены против судов, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Это часть их стратегии поддержки группировки ХАМАС в конфликте с Израилем.