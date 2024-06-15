15 июня 2024

Атакованное хуситами украинское судно затонуло в Аденском заливе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вид на Русский мост со стороны бухты Аякс. Владивосток, навигация, море, рейд, мореплавание, океан, судоходство, корабль, судно, вулкан, туман, владивосток, сопка, сопки, бухта аякс
Хуситы нанесли ракетный удар по украинскому судну в Аденском заливе Фото:

Украинское судно Verbena, атакованное йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», затонуло в Аденском заливе, как следует из сообщения военного представителя хуситов Яхьи Сариа. По его словам, еще одно судно Tutor также подверглось атаке и находится под угрозой затонуть.

«Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после атаки ракетами за нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины. Судно Tutor, атакованное беспилотным катером, ракетами и дронами, может затонуть в ближайшие часы», — заявил Яхья Сариа в соцсети Х.

В сообщении уточняется, что Tutor подвергся нападению беспилотного катера, баллистических ракет и дронов, и сейчас состояние судна вызывает серьезные опасения. Эти события могут привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе.

Ранее хуситы атаковали судно Украины ракетами. С осени 2023 года в Красном море продолжаются нападения йеменских хуситов. Мятежники, представляющие движение «Ансар Аллах», утверждают, что их атаки направлены против судов, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Это часть их стратегии поддержки группировки ХАМАС в конфликте с Израилем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское судно Verbena, атакованное йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», затонуло в Аденском заливе, как следует из сообщения военного представителя хуситов Яхьи Сариа. По его словам, еще одно судно Tutor также подверглось атаке и находится под угрозой затонуть. «Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после атаки ракетами за нарушение запрета на проход в порты оккупированной Палестины. Судно Tutor, атакованное беспилотным катером, ракетами и дронами, может затонуть в ближайшие часы», — заявил Яхья Сариа в соцсети Х. В сообщении уточняется, что Tutor подвергся нападению беспилотного катера, баллистических ракет и дронов, и сейчас состояние судна вызывает серьезные опасения. Эти события могут привести к дальнейшему обострению напряженности в регионе. Ранее хуситы атаковали судно Украины ракетами. С осени 2023 года в Красном море продолжаются нападения йеменских хуситов. Мятежники, представляющие движение «Ансар Аллах», утверждают, что их атаки направлены против судов, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Это часть их стратегии поддержки группировки ХАМАС в конфликте с Израилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...