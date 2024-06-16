В Челябинске 23 автобуса в аномальную жару передвигались без кондиционеров

В Челябинске проверили 145 автобусов на исправность кондиционеров, 23 из них направили на ремонт. Об этом 17 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
«Проверяли автобусы на предмет работы кондиционеров. Проверено 145 автобусов, в 23 из них выявлены замечания. В срочном порядке они были отправлены в ремонтную службу», — заявил Ксензов.
Ранее URA.RU сообщало о давке в автобусе, после отмены маршрута №22. С началом аномальных температур на остановках в центре Челябинска жители штурмовали переполненные маршрутки.
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