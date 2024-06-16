16 июня 2024

В Челябинске 23 автобуса в аномальную жару передвигались без кондиционеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске 23 из 145 автобусов передвигались без кондиционеров
В Челябинске 23 из 145 автобусов передвигались без кондиционеров Фото:

В Челябинске проверили 145 автобусов на исправность кондиционеров, 23 из них направили на ремонт. Об этом 17 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«Проверяли автобусы на предмет работы кондиционеров. Проверено 145 автобусов, в 23 из них выявлены замечания. В срочном порядке они были отправлены в ремонтную службу», — заявил Ксензов.

Ранее URA.RU сообщало о давке в автобусе, после отмены маршрута №22. С началом аномальных температур на остановках в центре Челябинска жители штурмовали переполненные маршрутки.

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В Челябинске проверили 145 автобусов на исправность кондиционеров, 23 из них направили на ремонт. Об этом 17 июня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Проверяли автобусы на предмет работы кондиционеров. Проверено 145 автобусов, в 23 из них выявлены замечания. В срочном порядке они были отправлены в ремонтную службу», — заявил Ксензов. Ранее URA.RU сообщало о давке в автобусе, после отмены маршрута №22. С началом аномальных температур на остановках в центре Челябинска жители штурмовали переполненные маршрутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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