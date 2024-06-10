После отмены 22 маршрута в альтернативном образвоалась давка
В Челябинске утром 10 июня после отмены популярного 22 маршрута автобуса в альтернативных маршрутах образовалась давка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Это кошмар. В автобусе 22а валидаторы не работают, оплата проезда только у водителя. Люди не влезают», — уточнил корреспондент URA.RU.
Челябинка засняла фото неработающих валидаторов и видео переполненного салона автобуса. Ранее горожан предупреждали об отмене 22 маршрута автобуса и переводе пассажиров на альтернативный 22а маршрут.
В салоне не работает валидатор
Автобус переполнен пассажирами
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