Челябинцы пожаловались на давку после отмены популярного автобуса. Фото, видео

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После отмены 22 маршрута в альтернативном образвоалась давка
После отмены 22 маршрута в альтернативном образвоалась давка Фото:

В Челябинске утром 10 июня после отмены популярного 22 маршрута автобуса в альтернативных маршрутах образовалась давка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Это кошмар. В автобусе 22а валидаторы не работают, оплата проезда только у водителя. Люди не влезают», — уточнил корреспондент URA.RU.

Челябинка засняла фото неработающих валидаторов и видео переполненного салона автобуса. Ранее горожан предупреждали об отмене 22 маршрута автобуса и переводе пассажиров на альтернативный 22а маршрут.

В салоне не работает валидатор
В салоне не работает валидатор
Фото:
Автобус переполнен пассажирами
Автобус переполнен пассажирами
Фото:

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В Челябинске утром 10 июня после отмены популярного 22 маршрута автобуса в альтернативных маршрутах образовалась давка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Это кошмар. В автобусе 22а валидаторы не работают, оплата проезда только у водителя. Люди не влезают», — уточнил корреспондент URA.RU. Челябинка засняла фото неработающих валидаторов и видео переполненного салона автобуса. Ранее горожан предупреждали об отмене 22 маршрута автобуса и переводе пассажиров на альтернативный 22а маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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