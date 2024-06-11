В центре Челябинска пассажиры штурмуют маршрутки. Видео

11 июня 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Челябинцы не могут уехать из центра города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска на остановках общественного транспорта 11 июня около 16:30 собрались десятки пассажиров, которые пытаются штурмовать переполненные маршрутки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На остановке „Публичная библиотека“ толпа людей, маршрутки едут переполненные, люди пытаются брать их штурмом. Пришлось вызывать такси, ценник взлетел в три раза», — сообщает корреспондент URA.RU. На соседних остановках ситуация оказалась такой же. Время съемки — половина пятого вечера, то есть до часа пик еще далеко. По данным сервиса «Яндекс Пробки», уровень заторов достиг к этому моменту составил 7 баллов. Как сообщают URA.RU читатели, около 9:00 сегодня также наблюдались десятки горожан, которые пытались уехать на работу уже после утреннего часа пик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска на остановках общественного транспорта 11 июня около 16:30 собрались десятки пассажиров, которые пытаются штурмовать переполненные маршрутки. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «На остановке „Публичная библиотека“ толпа людей, маршрутки едут переполненные, люди пытаются брать их штурмом. Пришлось вызывать такси, ценник взлетел в три раза», — сообщает корреспондент URA.RU. На соседних остановках ситуация оказалась такой же. Время съемки — половина пятого вечера, то есть до часа пик еще далеко. По данным сервиса «Яндекс Пробки», уровень заторов достиг к этому моменту составил 7 баллов. Как сообщают URA.RU читатели, около 9:00 сегодня также наблюдались десятки горожан, которые пытались уехать на работу уже после утреннего часа пик.