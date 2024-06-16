16 июня 2024
15 июня 2024

На пожаре в дачном кооперативе ХМАО погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лангепасе при пожаре на дачах погиб человек
В Лангепасе при пожаре на дачах погиб человек Фото:

Во время пожара в дачном кооперативе «Дорожник» Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.

«Площадь пожара в СОНТ „Дорожник“ Лангепаса составила 272 квадратных метра. На пожаре погиб человек, личность устанавливается. Уничтожены гараж, баня с пристроем, хозяйственная постройка, 2 легковых автомобиля, повреждена баня и дачный дом», — сообщил telegram-канал МЧС по ХМАО.

Пожарные боролись с огнем полтора часа. Когда они приехали на вызов, пожар распространился на 100 квадратных метров. К тушению огня привлекли девять единиц техники и 23 человека.

 Ранее URA.RU писало, что в Советском на территории садово-огородного товарищества произошел пожар в дачном доме. Во время тушения спасатели обнаружили на месте тело мужчины.

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Во время пожара в дачном кооперативе «Дорожник» Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили. «Площадь пожара в СОНТ „Дорожник“ Лангепаса составила 272 квадратных метра. На пожаре погиб человек, личность устанавливается. Уничтожены гараж, баня с пристроем, хозяйственная постройка, 2 легковых автомобиля, повреждена баня и дачный дом», — сообщил telegram-канал МЧС по ХМАО. Пожарные боролись с огнем полтора часа. Когда они приехали на вызов, пожар распространился на 100 квадратных метров. К тушению огня привлекли девять единиц техники и 23 человека.  Ранее URA.RU писало, что в Советском на территории садово-огородного товарищества произошел пожар в дачном доме. Во время тушения спасатели обнаружили на месте тело мужчины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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