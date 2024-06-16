На пожаре в дачном кооперативе ХМАО погиб человек

Во время пожара в дачном кооперативе «Дорожник» Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.
«Площадь пожара в СОНТ „Дорожник“ Лангепаса составила 272 квадратных метра. На пожаре погиб человек, личность устанавливается. Уничтожены гараж, баня с пристроем, хозяйственная постройка, 2 легковых автомобиля, повреждена баня и дачный дом», — сообщил telegram-канал МЧС по ХМАО.
Пожарные боролись с огнем полтора часа. Когда они приехали на вызов, пожар распространился на 100 квадратных метров. К тушению огня привлекли девять единиц техники и 23 человека.
Ранее URA.RU писало, что в Советском на территории садово-огородного товарищества произошел пожар в дачном доме. Во время тушения спасатели обнаружили на месте тело мужчины.
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