«Трактор» объявил о расставании с защитником Яруллиным

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Клуб "Трактор" расстался с результативным защитником
Клуб "Трактор" расстался с результативным защитником Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» официально объявил о том, что 31-летний защитник Альберт Яруллин покидает команду. Сообщение об этом появилось 17 июня в telegram-канале клуба.

«Спасибо за работу, Альберт! Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Альберта Яруллина за отличную работу, вклад в достижения команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Яруллин выступал за «Трактор» на протяжении трех сезонов, проведя в общей сложности 207 игр в регулярном чемпионате и плей-офф и набрав 67 (19+48) баллов за результативность при показателе полезности «+23». Игрок обороны в составе «Трактора» дважды завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ (2022, 2024). Защитник продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе», воспитанником которого он является.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» официально объявил о том, что 31-летний защитник Альберт Яруллин покидает команду. Сообщение об этом появилось 17 июня в telegram-канале клуба. «Спасибо за работу, Альберт! Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Альберта Яруллина за отличную работу, вклад в достижения команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении. Яруллин выступал за «Трактор» на протяжении трех сезонов, проведя в общей сложности 207 игр в регулярном чемпионате и плей-офф и набрав 67 (19+48) баллов за результативность при показателе полезности «+23». Игрок обороны в составе «Трактора» дважды завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ (2022, 2024). Защитник продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе», воспитанником которого он является.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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