Экс-директор спецшколы Екатеринбурга, где были изнасилования, избежит тюрьмы

Прокуратура запросила 11 месяцев исправительных работ для Натальи Поддубной, бывшего директора екатеринбургской спецшколы №124, в стенах которой происходили изнасилования. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевших Олеся Бортникова.
«Для [Поддубной] гособвинитель запросил 11 месяцев исправительных работ и лишение права заниматься педагогической деятельностью на три года», — объяснила Бортникова. 18 июня суд вынесет приговор для Поддубной. Ее обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
О скандале в 124-й спецшколе стало известно весной 2023 года. По предварительным данным, старшие подростки издевались над младшеклассниками. Все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. После того как о случившемся сообщили СМИ, Поддубная уволилась из школы. Сейчас она работает учителем географии в 106-й школе Екатеринбурга.
В изнасиловании обвиняются трое подростков. Суд разделил дело на два производства: отдельно по Поддубной и по подозреваемым школьникам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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