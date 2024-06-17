Экс-директор спецшколы Екатеринбурга, где были изнасилования, избежит тюрьмы

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Центр развития детей и молодежи. Свердловская область, Первоуральск, школа, табличка, директор
После скандала Наталья Поддубная уволилась из учреждения Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Прокуратура запросила 11 месяцев исправительных работ для Натальи Поддубной, бывшего директора екатеринбургской спецшколы №124, в стенах которой происходили изнасилования. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевших Олеся Бортникова.

«Для [Поддубной] гособвинитель запросил 11 месяцев исправительных работ и лишение права заниматься педагогической деятельностью на три года», — объяснила Бортникова. 18 июня суд вынесет приговор для Поддубной. Ее обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

О скандале в 124-й спецшколе стало известно весной 2023 года. По предварительным данным, старшие подростки издевались над младшеклассниками. Все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. После того как о случившемся сообщили СМИ, Поддубная уволилась из школы. Сейчас она работает учителем географии в 106-й школе Екатеринбурга.

В изнасиловании обвиняются трое подростков. Суд разделил дело на два производства: отдельно по Поддубной и по подозреваемым школьникам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Прокуратура запросила 11 месяцев исправительных работ для Натальи Поддубной, бывшего директора екатеринбургской спецшколы №124, в стенах которой происходили изнасилования. Об этом URA.RU сообщила адвокат потерпевших Олеся Бортникова. «Для [Поддубной] гособвинитель запросил 11 месяцев исправительных работ и лишение права заниматься педагогической деятельностью на три года», — объяснила Бортникова. 18 июня суд вынесет приговор для Поддубной. Ее обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). О скандале в 124-й спецшколе стало известно весной 2023 года. По предварительным данным, старшие подростки издевались над младшеклассниками. Все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. После того как о случившемся сообщили СМИ, Поддубная уволилась из школы. Сейчас она работает учителем географии в 106-й школе Екатеринбурга. В изнасиловании обвиняются трое подростков. Суд разделил дело на два производства: отдельно по Поддубной и по подозреваемым школьникам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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