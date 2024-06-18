Путин поднял вопрос строительства моста через реку Лену

Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым строительство моста через реку Лену. Об этом он рассказал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Николаев во время презентации мастер-плана заявил о необходимости возведения сооружения. «Вчера говорил с Силуановым», — сообщил Путин, его слова передает РИА Новости. Он также кивком головы поддержал главу Якутии в этом вопросе.
По словам Айсена Николаева, возведение моста через реку поможет Якутии увеличить прирост валового продукта на 3%. Также это снизит прямые затраты из бюджета на 4,7 млрд рублей.
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