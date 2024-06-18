Путин поднял вопрос строительства моста через реку Лену

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Путин обсудил с Силуановым строительство моста через реку Лену (архивное фото) Фото:

Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым строительство моста через реку Лену. Об этом он рассказал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Николаев во время презентации мастер-плана заявил о необходимости возведения сооружения. «Вчера говорил с Силуановым», — сообщил Путин, его слова передает РИА Новости. Он также кивком головы поддержал главу Якутии в этом вопросе.

По словам Айсена Николаева, возведение моста через реку поможет Якутии увеличить прирост валового продукта на 3%. Также это снизит прямые затраты из бюджета на 4,7 млрд рублей.

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым строительство моста через реку Лену. Об этом он рассказал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Николаев во время презентации мастер-плана заявил о необходимости возведения сооружения. «Вчера говорил с Силуановым», — сообщил Путин, его слова передает РИА Новости. Он также кивком головы поддержал главу Якутии в этом вопросе. По словам Айсена Николаева, возведение моста через реку поможет Якутии увеличить прирост валового продукта на 3%. Также это снизит прямые затраты из бюджета на 4,7 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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