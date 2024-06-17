Врио главы ХМАО Кухарук встретился с иностранными послами на IT-форуме

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук встретился с иностранными послами из Анголы и Пакистана, прибывшими на IT-форум в Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Официально».
«По показателю цифровой зрелости у Югры 10 из 10 возможных баллов. Максимальная оценка со стороны государства получена за счет внедрения эксклюзивной информационной платформы „Образование Югры“. Она позволяет объединить процессы обучения в единое информационное пространство, включая дошкольное, школьное и дополнительное образование», — рассказал Кухарук послам во время встречи. Он предложил внедрить платформу среди образовательных учреждений Анголы.
Кроме того, врио губернатора отметил, что в части экспорта нефти и газа Югра готова к сотрудничеству на международном уровне. «Мы будем представлять не только IT-продукты, но, в том числе, широкую линейку экспортного потенциала Югры», — добавил Кухарук. Также взаимовыгодное сотрудничество он предложил установить и в гуманитарной сфере.
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